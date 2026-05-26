Meglepő rangsort publikáltak: ezek a világ legjobb országai 2026-ban

Noha egyetlen országot a világ abszolút legjobbjának nevezni talán kissé irreálisnak tűnhet, a US News által készített rangsor azonban meglehetősen alapos elemzésen alapul. Az index a kormányzáson, közegészségügyön és a turizmuson át a gazdaságfejlesztésig számos tényezőt figyelembe vett. Mutatjuk a listát.
VG
2026.05.26, 14:28
Frissítve: 2026.05.26, 14:41

A US News száz országot hasonlított össze olyan szempontok alapján, mint az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a környezeti állapot, a kulturális élet vagy éppen a társadalmi stabilitás. A lista összeállításánál azt is figyelembe vették, hogy mennyire élhető, kiszámítható és biztonságos egy adott ország a mindennapokban.

Svájcot 2026-ban a világ legjobb országának nevezték, ugyanakkor fővárosa, Zürich évek óta első a világ legdrágább városainak rangsorában / Fotó: Unsplash

Íme a világ tíz legjobb országa 2026-ban:

  1. Svájc
  2. Dánia
  3. Svédország
  4. Németország
  5. Hollandia
  6. Norvégia
  7. Egyesült Királyság
  8. Finnország
  9. Luxemburg
  10. Ausztria

A győztes Svájc összességében 78,8 pontot ért el, különösen a politikai stabilitás, a gazdasági sokszínűség és az életszínvonal területén teljesített kiemelkedően. A második helyet Dánia szerezte meg, összességében 77,2 pontot ért el, és különösen jól teljesített a közegészségügy és az infrastruktúra kategóriákban.

Érdekesség, hogy a teljes top 10 kizárólag európai országokat foglal magában, Ausztrália az első nem európai ország, amely a 14. helyen szerepelt. A teljes top 100-as lista a US News oldalán, ide kattintva tekinthető meg.

Noha Svájc a rangsor szerint a világ legjobb országa, érdemes megemlíteni azt is, hogy egyben a legdrágább. A Numbeo indexe szerint 2026-ban Zürich vezeti a világ legdrágább városainak listáját. A svájci városban az alapvető megélhetési költségek – beleértve az élelmiszereket, a szolgáltatásokat és a közlekedést – jelentősen meghaladják a világ legtöbb nagyvárosának árszintjét. A Numbeo rangsorának élmezőnyét is szinte teljes egészében svájci városok uralják, ami jól mutatja az ország magas árszínvonalát – derült ki az Origo cikkéből.

