Meglepő rangsort publikáltak: ezek a világ legjobb országai 2026-ban

A US News száz országot hasonlított össze olyan szempontok alapján, mint az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a környezeti állapot, a kulturális élet vagy éppen a társadalmi stabilitás. A lista összeállításánál azt is figyelembe vették, hogy mennyire élhető, kiszámítható és biztonságos egy adott ország a mindennapokban.

Svájcot 2026-ban a világ legjobb országának nevezték, ugyanakkor fővárosa, Zürich évek óta első a világ legdrágább városainak rangsorában

Íme a világ tíz legjobb országa 2026-ban:

Svájc Dánia Svédország Németország Hollandia Norvégia Egyesült Királyság Finnország Luxemburg Ausztria

A győztes Svájc összességében 78,8 pontot ért el, különösen a politikai stabilitás, a gazdasági sokszínűség és az életszínvonal területén teljesített kiemelkedően. A második helyet Dánia szerezte meg, összességében 77,2 pontot ért el, és különösen jól teljesített a közegészségügy és az infrastruktúra kategóriákban.

Érdekesség, hogy a teljes top 10 kizárólag európai országokat foglal magában, Ausztrália az első nem európai ország, amely a 14. helyen szerepelt. A teljes top 100-as lista a US News oldalán, ide kattintva tekinthető meg.

Noha Svájc a rangsor szerint a világ legjobb országa, érdemes megemlíteni azt is, hogy egyben a legdrágább. A Numbeo indexe szerint 2026-ban Zürich vezeti a világ legdrágább városainak listáját. A svájci városban az alapvető megélhetési költségek – beleértve az élelmiszereket, a szolgáltatásokat és a közlekedést – jelentősen meghaladják a világ legtöbb nagyvárosának árszintjét. A Numbeo rangsorának élmezőnyét is szinte teljes egészében svájci városok uralják, ami jól mutatja az ország magas árszínvonalát – derült ki az Origo cikkéből.