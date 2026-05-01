Kivégzés Brüsszelben: most választhatnak, az EU acélgyártására vár halál, vagy az ukránra – vajon hogy döntenek?

Miközben Ukrajna EU-csatlakozása körül általában is forrósodnak a viták, egy olyan szektor került a figyelem központjába, amely sokféle módon mutat rá Európa „Ukrajna-problémájára”. Az EU tárgyalásokat folytat arról, hogy mentesítse az ukrán acélt egy kulcsfontosságú klímavédelmi intézkedés alól – közölte Kijev EU-nagykövete a Politico jelentése szerint.

Acélgyártás bőven maradt Ukrajnában, ha az Azovsztalból csak romok maradtak is – szerintük jó lesz Európának / Fotó: Hans Lucas via AFP

Kérésével Ukrajna arra hivatkozik, amire szokott: a mentesség az EU szén-dioxid-intenzív termékekre kivetett importadója alól létfontosságú bevételt biztosítana számára az Oroszország elleni harcban, miközben Európa olcsóbban juthatna hozzá egy kulcsfontosságú erőforráshoz katonai fejlesztéseihez.

Mentességet az uniós szabályok alól Ukrajna ezer módon kapott már, adott esetben azonban az ukrán érdek az Európai Unión belül amúgy is hatalmas nyomás alá került európai gyártók érdekeivel ütközik.

Őket tönkretenni az ukránok javára ukrán függőséget teremtene, többek közt pont a fenti érvelésben szereplő hadiiparban. Ilyen függőségeket Brüsszel az elmúlt években bőven vállalt Ukrajna mellett, ahogy Oroszország vonatkozásában is, csak ellenkező irányban. Nem megjósolható tehát az sem, az adott kérdésben mi történik.

Jurij Rizsenkov, a Metinvest vezérigazgatója – egy ukrán bányászati és kohászati óriásvállalaté, amely Olaszországban, Bulgáriában és az Egyesült Királyságban is működik – a brüsszelita lap szerint elmondta: Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska megkereste cégüket a Szén-dioxid Határkiegyenlítési Mechanizmusról (CBAM) szóló tárgyalások kapcsán.

A CBAM létrehozásának célja az volt, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen az EU-s vállalatok és azokon kívüli cégek között, amelyekre nem vonatkoznak az unió szigorú környezetvédelmi szabályai.

„Kacska elemzéseket kér tőlünk – közölte Rizsenkov –, ötleteket kér.”

Hosszadalmas elemzés helyett az innenső oldalról csak néhány uniós acélipari vállalat neve, amelyek bajban vannak, elbocsátanak, vagy ezt fontolgatják: ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Hüttenwerke Krupp Mannesmann.