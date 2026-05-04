Energiapolitikai „éhezők viadala” alakult ki Európában – van, ahol az a kérdés, hogy adatközpont vagy kórház épüljön

Az északi országokat sokáig az adatközponti beruházások egyik legvonzóbb célpontjának tartották stabil éghajlatuk és bőséges megújulóenergia-kapacitásuk miatt. Skandinávia azonban már azon gondolkodik, hogy korlátot szab ezeknek a rendkívül energiaigényes létesítményeknek. Elsőként Dánia állította le a hálózati csatlakozási igények megugrása miatt az új projektek engedélyezését – írja a CNBC.

Már az adatközpontok egyik kedvelt célpontja is megálljt parancsolt a bővítésnek

Dánia nincs egyedül, világszerte egyre nagyobb ellenállásba ütköznek az adatközpontok az energiafogyasztásuk miatt. Európában eddig csak két ország vezetett be teljes moratóriumot az adatközpontokra, Hollandia és Írország. Mindkét állam később bizonyos feltételek mellett enyhített a korlátozásokon. Az Egyesült Államokban Maine állam nemrég közel került ahhoz, hogy betiltsa az adatközpontok építését, de Virginia és Oklahoma is moratórium bevezetését fontolgatják.

Az energia területén „éhezők viadala” alakult ki

A szigorítások azért kerültek képe, mert a villamosenergia-hálózatok nagy próbatétel alatt állnak, mivel a mesterséges intelligencia fellendülése tovább gyorsítja azt a villamosítási hullámot, amelyet már korábban is hajtott az energiaátmenet és a digitalizáció.

Egyes országokban, például Hollandiában, az, hogy ki kapjon hozzáférést, már arra a kérdésre egyszerűsödött le, hogy mi a fontosabb: egy adatközpont vagy egy kórház.

Sebastian Schwartz Bøtcher, a Schneider Electric energiagazdálkodási szakértője az „energiapolitika éhezők viadalának” nevezte az adatközpontok és a vállalkozások közötti vitát.

Márciusban a dán állami hálózatüzemeltető, az Energinet ideiglenesen felfüggesztette az új hálózati csatlakozási megállapodásokat a kapacitásigények robbanásszerű növekedése miatt – mondta a lapnak egy szóvivő. Körülbelül 60 gigawattnyi projekt vár csatlakozásra. Ez messze meghaladja Dánia nagyjából 7 gigawattos csúcs villamosenergia-igényét. Az adatközpontok adják a lehetséges új hálózati csatlakozási projektek közel negyedét, 14 gigawattot a 60 gigawattból – mondta a szóvivő.

Reálisan kell néznünk, mi áll ténylegesen rendelkezésre. Nem lehet egyszerűen ész nélkül osztogatni mindenféle csatlakozási engedélyeket, mert nincs hozzá áramkapacitás

– mondta a CNBC-nek Henrik Hansen, a Data Center Industry Association (DDI) vezérigazgatója.