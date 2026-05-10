Még soha nem kapott ilyen értékes ajándékot az Egyesült Államok

Július 4-én, az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi eseményeken bemutathatják az új Air Force One-t, amely ideiglenes elnöki különgépként szolgál majd, amíg a Boeing cég nem készül el a két Boeing 747-8 típusú gép speciális átalakításával, amivel kapcsolatban újabb késést jelentettek be. A Donald Trumpot ideiglenesen szállító Boeing 747-8 BBJ luxusrepülőt Katar ajándékozta az Egyesült Államoknak, és ez az eddigi legértékesebb ajándék, amelyet valaha is kapott Washington egy külföldi kormánytól.
2026.05.10, 14:21

A mindenkori amerikai elnök által használt különleges repülőgépet nevezik Air Force One-nak, ami a légierő kötelékében szolgál és a védelmi minisztériumhoz tartozik. A flotta legújabb tagját a dúsgazdag közel-keleti arab emírség, Katar ajándékozta Donald Trump kormányának, amelyet, bár heves politikai viták közepette, de a Fehér Ház végül el is fogadott – számolt be róla az Origo.

Az Air Force One a mindenkori amerikai elnök által használt különleges repülőgép / Fotó: USAF

Az Air Force One olyan fényűzően van berendezve, hogy repülő palotának is  nevezik

Az ajándék elsőként az Egyesült Államok Légierejéhez került, amelynek feladata az volt, hogy úgy alakítsa át a 13 éves légi járművet, hogy az megfeleljen az Egyesült Államok katonai előírásainak. A 747-8 BBJ átalakítási munkáival az L3Harris Technologies céget bízták meg: a vállalatra a vezetői kommunikációs rendszerek, valamint a VIP-repülőgépek önvédelmi és egyedi átalakítási programjai terén meglévő tapasztalatai miatt esett a választás. A gyorsított ütemtervet emellett a Boeing mérnöki támogatása is segítette. 

A Reuters beszámolói szerint a repülőgép mostanra teljesítette a szükséges repülési teszteket, hamarosan megkaphatja az új elnöki festést, 2026. július 4-én pedig hivatalosan szolgálatba állhat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
