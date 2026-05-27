Kínai-európai vita viharába keveredett az Airbus – legfontosabb piacát vesztheti el a repülőgyártó, ha nincs megoldás

Az új repülőtípusok hitelesítése hosszadalmas folyamat az Európai Unióban, ami miatt Kína kezdi elveszíteni a türelmét és az Airbuson áll bosszút. A Kínai Polgári Repülési Hivatal hónapok óta halogatja az Airbus gépek szállításának engedélyezését, miután az uniós hatóságok nem hitelesítették a kínai állami hátterű Comac C919 repülőgépeket.

Az Airbus legnagyobb piaca Kína / Fotó: Hans Lucas via AFP

Rég nem adott el ilyen kevés gépet Kínába az Airbus

Ez már az Airbus eredményein is látszik a Bloomberg összefoglalója szerint, ugyanis 2009 eleje óta nem szállított az európai repülőgyártó olyan kevés gépet az ázsiai országba mint most. Az Airbus szerint ennek részben adminisztratív okai vannak, ami közel 20 repülő szállítását akadályozta meg Kínába. Guillaume Faury vezérigazgató a múlt hónapban azt jósolta, hogy június végére helyreállnak a szállítások.

A repülőgyártó azonban májusig csak 16 repülőt szállított le Kínába a Cirium adatai szerint, szemben a tavalyi 47-tel.

Az állami vezetésű Comac azonban szeretné a C919 repülőgépét mielőbb hitelesíteni Ázsián kívül is. A hajtóművek és más részek terén erősen nyugati technológiára támaszkodó repülő az Airbus A320 és a Boeing–737 vetélytársa lenne és az iparág messze legnagyobb szeletét célozza. A repülőgéppel Kína igyekszik megtörni az Airbus–Boeing duopóliumát az utasszállító repülők piacán, ám az nem túl rég még csak Kínában repült.

A teljesen új repülőgépek hitelesítése azonban általában évekig is eltart az EU-ban, ám a Comac szeretné lerövidíteni ezt a menetrendet. A döntés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) kezében van.

Ha a Comac kérdését nem sikerül megoldani, az az Airbus vezető pozícióját is veszélybe sodorhatja Kínában, a világ második legnagyobb repülési piacán. Ráadásul az Airbus legnagyobb vevője is az ázsiai ország, ahol az európai cég a következő 20 év során 9 570 repülőt tervez eladni.

Ugyanakkor az Airbus vetélytársa, a Boeing is nehezen boldogul Kínában. Bár Donald Trump amerikai elnök pekingi látogatása alatt a cég közel egy évtized után újfent kínai rendeléseknek örülhetett, a rendelések száma alulmúlta a várakozásokat.