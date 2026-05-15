Szerbia még ma elküldi a NIS-re vonatkozó végleges ajánlatát a Molnak

Korlátozzák az alkoholárusítást Horvátországban; hogy lesz ebből hajnalig bulizás a tengerparton?

A horvát tengerpartra készülők radikális változásra számíthatnak. Hamarosan nehezebb lesz alkoholos italokat vásárolni a boltokban, ezért a turisták kénytelenek lesznek a vendéglátóhelyek drágább kínálatát választani.
Nagy Krisztián
2026.05.15, 08:54
Frissítve: 2026.05.15, 09:00

A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok éjszakai árusítását.

Nehéz lesz alkoholos italokhoz jutni Horvátországban / Fotó: Monticello / Shutterstock

A horvát parlament egy nappal korábban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik.

Ezekben a városokban lesz nehezebb alkoholos italokat vásárolni

Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. Splitben azt javasolják, hogy az érintett városrészekben

este 8 és reggel 6 óra között tiltsák meg az alkohol árusítását az üzletekben és italboltokban.

A város szakmai szolgálatai a rendőrséggel együttműködve dolgozzák ki, pontosan mely területeken vezetnék be a korlátozást.

A spliti önkormányzat közlése szerint az intézkedés célja a közrend védelme, a lakosság életminőségének megőrzése és a fenntartható turizmus erősítése. A dalmát városban az elmúlt években egyre több gondot okoztak a késő éjszakai órákban ittas, randalírozó turisták.

Más települések, köztük Zágráb, korábban azt jelezték, hogy a törvény hatálybalépése után döntenek arról, alkalmazzák-e az új szabályozási lehetőséget.

Mi áll a módosítás hátterében?

A horvát kormány a módosítást a közegészség, a közrend és a nyugalom, valamint a kulturális örökség és a környezet védelmével indokolta. A törvény emellett 

szigorítja az alkoholos és energiaitalok kiskorúaknak történő értékesítésének szabályait is, 

a kereskedők megtagadhatják az eladást, ha felmerül a gyanú, hogy a vásárló kiskorú.

Hasonló szabályokat korábban Spanyolország egyes, túlzott turizmus által érintett térségeiben, valamint Portóban is bevezettek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
