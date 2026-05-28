Az alumínium árát rekordra ugrasztotta az iráni háború: Kanada segíti ki Európát, az amerikaiak hoppon maradnak

Kanada gyors ütemben növeli az alumínium exportját Európába, kihasználva, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata több más árucikk mellett ennek a fontos alapanyagnak az ellátási láncában is zavarokat okozott és emelte az árakat. Ottawának ráadásul új piacokat is kellett keresnie az amerikai vámok miatt, miközben Európában alumíniumhiány van, így mindkét fél jól jár.

Az alumínium piacán is zavarokat okoz az iráni háború / Fotó: NurPhoto via AFP

Bár a közel-keleti konfliktus elsősorban a kőolaj és a cseppfolyósított földgáz (LNG) piacán okoz globális sokkot, a Perzsa-öböl térsége a műtrágyagyártástól az alumíniumkohászatig más nyersanyagok piacán is meghatározó szerepet játszik.

Ez a régió adja mintegy hétmillió tonna gyártási kapacitással a globális termelés 9 százalékát, a kiesése így jelentős áremelkedést okozott.

A Reuters által megkérdezett elemzők, kereskedők és alumíniumipari források szerint

a közel-keleti volumencsökkenés Európát sújtotta a legjobban,

és fokozta a versenyt az Egyesült Államokkal az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ellátásért.

Magas felárral kel el az alumínium

A hiány miatt az európai és az amerikai vevők jóval a londoni fémtőzsdén jegyzett árnál magasabbat kénytelenek fizetni az alumíniumért, amelyre szinte mindennek a gyártásához szükség van az autóktól a konzervesdobozokon keresztül az építési anyagokig.

A hiány miatt rekordon az ár / Fotó: NurPhoto via AFP

Az alumínium bruttó – vámokkal és adókkal terhelt – felára Európában 73 százalékkal emelkedett az iráni háború kezdete óta, a hónap elején rekordot döntött tonnánként 621 dollárral, és az amerikai is csúcsra ugrott a múlt héten fontonkénti 1,16 dolláros, azaz tonnánként 2557 dolláros szinttel.

Gregory Wittbecker, a Wittsend Commodity Advisors elnöke szerint azonban legalább tonnánként 2645 dolláros felár kell ahhoz, hogy a kanadaiak Európából ismét az Egyesült Államokba irányítsák át a szállítmányokat.

A londoni fémtőzsdén tonnánként 3670 dollár körül mozognak az árak, de

az európaiaknak 4300,

az amerikaiaknak 6200

dollárt kell fizetniük érte összesen a felárral együtt.

Felborították az együttműködést Donald Trump vámjai

Az Egyesült Államok volt hagyományosan a kanadai alumínium legfőbb piaca, de mindent felborítottak Donald Trump elnök vámjai. Egy éve a duplájára, 50 százalékra emelte az importtarifákat, hogy hazavigye az alumíniumgyártást, bár szakértők előre figyelmeztettek, hogy erre csekély az esély.