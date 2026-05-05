Deviza
Hormuzi-szoros
iráni konfliktus
Donald Trump

Dél-Koreát lőtték, Amerika azonnal beavatkozott: tüzet nyitott az iráni hajókra – Trump rögtön kért is cserébe valamit a védelemért

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban megsemmisítettek több iráni felfegyverzett kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta közösségi oldalán.
Csókási Annamária
2026.05.05, 08:16
Frissítve: 2026.05.05, 08:52

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az incidenst követően arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a Hormuzi-szoros védelmében indított amerikai művelethez. 

Amerika a „szabadságért” kel át a Hormuzi-szoroson / Fotó: AFP

A szakértő hozzátette, hogy a dél-koreai teherhajót ért károkat leszámítva egyéb veszteségek nincsenek. A szöuli külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy tűz ütött ki hétfőn egy dél-koreai tengeri szállítmányozási vállalat panamai zászló alatt közlekedő vízi járművén a Hormuzi-szorosban. 

A lángok egy robbanást követően csaptak fel az éppen horgonyzó hajón a reggeli órákban. A 24 tagú legénységnek nem esett bántódása.

Számos olajszállító hajónak sikerült

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) azt közölte, hogy összesen hat iráni gyorshajót süllyesztettek el a Hormuzi-szorosban, valamint arról is beszámolt, hogy kettő, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajónak sikerült áthaladnia a szoroson. Donald Trump vasárnap a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök hétfőn egy interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben Irán próbálja megzavarni a küldetést, „elsöprik a Föld felszínéről”.

 

Amerika megfigyelés alatt tartja a Hormuzi-szorost

A CENTCOM közölte, hogy 15 ezer katonával, több mint száz, szárazföldi bázisra vagy hordozóhajókra telepített repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a Hormuzi-szorosra vonatkozó új amerikai kezdeményezést. A közel-keleti régióért is felelős amerikai katonai irányítási törzs szintén hétfőn bejelentette, hogy 

újabb iráni érdekeltségű hajót fordítottak vissza

Irán partjai felé a blokád részeként. A CENTCOM közleménye szerint már ötvenre emelkedett azon vízi járművek száma, amelyek iráni kikötőkre április közepén bevezetett zárlat miatt nem tudtak kihajózni a Hormuzi-szorosból.

Támadásra támadással válaszolnak

Ahogy arról korábban beszámolt a Világgazdaság, két rakéta talált el egy amerikai hadihajót, amely a Hormuzi-szoroson próbált áthaladni – írta a Reuters. A beszámoló helyi forrásokra hivatkozik, és azt állítja, hogy az incidens akkor történt, amikor a hajó a Jask-sziget közelében haladt.

A jelentés szerint a hadihajó figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, ezt követően kényszerült visszafordulni. Független forrásból egyelőre nem erősítették meg az értesüléseket. Korábban az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Hoszein Mohebi arról beszélt, hogy minden hajót feltartóztatnak, amely megsérti az ország áthaladási szabályait a szorosban. Arra is felszólította a hajózási cégeket és biztosítókat, hogy vegyék figyelembe az irányelveiket.

