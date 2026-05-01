Kitört a balhé Amerika és az EU között: azonnal megérkezett Brüsszel válasza Trump súlyos büntetésére – "Elfogadhatatlan a viselkedése"
Pillanatok alatt újra kirobbant a vámháború Amerika és az Európai Unió között pénteken.
A fejleményekről a Világgazdaság is írt. Történt, hogy Donald Trump a semmiből bejelentette: már a jövő héten 25 százalékos vámot vethet ki az Amerikába beáramló gépjárműimportra.
Mindezt azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be az Egyesült Államokkal tavaly kötött megállapodást, és fokozza a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket.
A Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében Trump azt állította, hogy már a jövő héten megkezdi a vámok kivetését az Egyesült Államokba belépő összes európai autóra és teherautóra.
„Ha viszont amerikai üzemekben gyártanak autókat és teherautókat, akkor NEM LESZ VÁM” – írta Trump.