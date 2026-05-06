Hiába a piaci optimizmus békéről egyelőre szó sincs: az amerikai haditengerészet rommá lőtt egy iráni tartályhajót

Biztató információk érkeztek a béketárgyalásokban közvetítő szerepet vállaló pakisztáni vezetéstől, ám az amerikai fél továbbra is ragaszkodik feltételeihez.

Az amerikai haditengerészet rommá lőtt egy iráni tartályhajót / Fotó: U.S. Navy

A piac láthatóan optimizmussal fogadta a fejleményeket, az olajárak zuhanásba kezdtek, de meglehet korai volt az öröm.

Támadásba lendült az amerikai haditengerészet

Az amerikai haditengerészet mozgásképtelenné tett egy iráni zászló alatt közlekedő tartályhajót, amely egy, az Ománi-öbölben található iráni kikötő felé tartott.

A tartályhajót a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozóról indított F/A18-as vadászgép támadta meg, mely több lövést adott le az M/T Hansa irányába 20 milliméteres gépágyújából, aminek következtében a tanker kormányszerkezete megsérült. A bevetést megelőzően az amerikai hadsereg többször azonnali megállásra szólította fel az iráni hajó legénységét, ám ezt figyelmen kívül hagyták.

Az esetet követően az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) hangsúlyozta, hogy minden iráni kikötő továbbra is blokád alatt áll.

A tartályhajó egyértelműen Irán partjai felé tartott a Hormuzi-szoros keleti oldalán és nem a szoroson való áthaladás volt a célja − olvasható a CENTCOM jelentésében.

Trump figyelmeztetett: a blokád továbbra is érvényben van, a béke feltételei pedig egyértelműek

Donald Trump kijelentette, hogy a blokád mindaddig érvényben marad, amíg nem sikerül teljeskörű megállapodást kötni a teheráni vezetéssel. A konfliktus lezárását célzó tárgyalások már két hónapja húzódnak, és az Egyesült Államoknak világos követelései vannak Iránnal szemben, melyet az elnök egy posztjában nyomatékosított.

A békediktátum egyik legfontosabb pontja, hogy Iránnak le kell mondani atomprogramjáról.

Donald Trump korábban igyekezett megnyitni a Hormuzi-szorost a nem iráni hajók előtt, ám a „Project Freedom” nevű kezdeményezés kudarcba fulladt, így néhány napja a vállalkozást felfüggesztette.

Az olajárak esni kezdtek, ám a helyzet újra forrósodik

Ahogy arról már korábban írtunk az olajárak a Pakisztánból érkező pozitív hírek hallatán meredeken zuhanni kezdtek és a Brent olaj hordónkénti ára 100 dollár alá is benézett. A cikk írásának időpontjában jegyzési ár 101 dollár környékén mozgott.