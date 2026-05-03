Váratlan: Amerikai bejelentette az éjjel, sokkal nagyobb csapást mérnek Európára, mint korábban mondták – Trump nem kegyelmez

Trump váratlanul közölte, hogy Amerika a korábban bejelentettnél több katonát fog kivonni Németországból. Mindez most már egyértelműen annak a jelez, hogy az USA alaposan átrendezi a kapcsolatait Európával. Az új helyzetet a NATO se tudja kezelni.

Egészen pontosan a következő hangzott el. "A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Jóllehet Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban ötezer katona kivonását említette, Trump Floridában, újságíróknak adott interjújában

további drasztikus csökkentésről beszélt.

Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén azt mondta, a csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre.

Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van, ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után.

A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki.

Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.

Minden Merz hibája

Hétfőn egy közép-németországi iskolában tett látogatása során Merz azzal vádolta az amerikai tisztségviselőket, hogy világos stratégia nélkül lépnek be egy háborúba, és szerinte az egész ügy „enyhén szólva is átgondolatlan”.

„Az irániak nyilvánvalóan nagyon ügyesek a tárgyalásban, vagy inkább abban, hogy nem tárgyalnak. Hagyják, hogy az amerikaiak Iszlámábádba utazzanak, majd eredménytelenül távozzanak. Egy egész nemzetet aláz meg az iráni vezetés, különösen az úgynevezett Forradalmi Gárda. És ezért remélem, hogy ez a lehető leghamarabb véget ér” – fakadt ki szokatlanul erősen.

Trump kedden azt mondta Merznek, hogy „nem tudja, miről beszél” Iránnal kapcsolatban, majd másnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok tanulmányozza és felülvizsgálja az Európában állomásozó amerikai csapatok esetleges csökkentését.

Ez tehát alig néhány nap alatt be is következett.

Az elnök csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy Németország után Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok csökkentését, mert a két dél-európai ország visszautasította a segítséget az iráni műveletben, megtagadta, hogy az amerikai katonai egységek használják a repülőtereiket és a légterüket.