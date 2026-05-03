Kifakadt a német kisváros polgármestere Trump bejelentése után: ezrek hagyhatják el a települést az amerikai hadsereg kivonásával – fájdalmas gazdasági csapás lesz számukra

Donald Trump elnök által bejelentett 5000 amerikai katona kivonása Németországból pusztító hatással lesz azokra a közösségekre, ahol amerikai bázisok találhatók – jelentette ki vasárnap Ralf Hechler, Ramstein polgármestere. A délnyugat-németországi város ad otthont a Ramstein légibázisnak, az amerikai légierő európai főhadiszállásának.

Kifakadt a német kisváros polgármestere Trump bejelentése után: ezrek hagyhatják el a települést az amerikai hadsereg kivonásával

Washington egyelőre nem közölte, hogy mely katonai bázisokat érinti a kivonulás, de Hechler úgy véli, hogy egy ilyen lépés – amely Friedrich Merz német kancellár hét eleji, az iráni háborúval kapcsolatos kritikáját követi – „katasztrofális” hatással lehet, ha Ramstein-Miesenbach is köztük lesz.

Ha a lakosság nagy része elhagyja az országot, az fájdalmas gazdasági csapás lesz számunkra

– mondta a városvezető, aki úgy számolt, hogy a katonák családtagjait is beleértve, a kivonulás akár 12 000 embert is érinthet.

Ramstein település az amerikai légierő hatalmas bázisa mellett található, közel 8000 amerikainak és családtagjaiknak ad otthont.

Az amerikai katonai jelenlét ramsteini gazdasági hatása meghaladja az évi kétmilliárd dollárt, beleértve a fizetéseket, a bérleti díjakat és a helyi vállalkozásokkal kötött szerződéseket.

Hechler szerint a régió más városai, ahonnan az amerikai erők a hidegháború vége után kivonultak, soha nem heverték ki a csapást. „A mai napig szenvedik a következményeit. Ha a gazdasági hatalom egyszer eltűnik, az általában soha nem tér vissza” – mondta.

Az áprilisi amerikai katonai adatok azt mutatják, hogy jelenleg körülbelül 86 000 amerikai katona állomásozik Európában, ebből körülbelül 39 000 Németországban. A létszám rendszeresen változik, részben a rotációk és a katonai gyakorlatok miatt.