Elárasztják a tankerek, teljesen kiszipolyozzák Amerikát – ennél több olajat már nem tud adni a világelső exportőr

Az iráni háborúnak és a Hormuzi-szoros zárlatának következtében egyre több vevő fordul az Egyesült Államok felé, ami a számokban is megmutatkozik: az áprilisi amerikai olajexport rekordot jelentő 5,2 millió hordóra ugrott áprilisban a Kpler árupiaci adatszolgáltató összesítése szerint, a texasi Corpus Christi exportterminál története legforgalmasabb negyedévét zárta, miután a világ minden részéről özönlenek a tankerek az ország kikötőibe.

Rekordon az amerikai olajexport, de a közel-keleti kitermelést nem lehet pótolni / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok tavaly még a világ harmadik legnagyobb olajexportőre volt Szaúd-Arábia és Oroszország mögött, a Bloomberg tudósítása szerint azonban idén az első helyre ugrott,

az elmúlt kilenc hétben több mint 250 millió hordó energiahordozót szállított külföldre.

Eddig soha nem látott számban özönlenek a tankerek többek között

Japánból,

Thaiföldről

és Ausztráliából

Alaszka és a Mexikói-öböl amerikai kikötőibe olajért.

Kérdés azonban, hogy ez az ütem meddig tartható még, mert gyorsan fogynak a tartalékok, olajból és kerozinból is jóval a történelmi átlag alá zuhantak az elmúlt négy hétben, miközben a termelők próbálnak lépést tartani a kereslettel.

Harmadával nőtt áprilisban az amerikai olajexport

Áprilisban mindenesetre több mint 30 százalékkal sikerült növelni az olajexportot az iráni háború előtti, februári napi 3,9 millió hordóhoz képest. Corpus Christi a világ harmadik legnagyobb olajterminálja a szaúd-arábiai Rasz Tanura és az iraki Bászra mögött, a jelentősége pedig egyre nő a közel-keleti konfliktus miatt.

Corpus Christi olajterminálja teljes kapacitáson működik / Fotó: AFP

A korábbi átlagos havi 200 helyett már márciusban több mint 240 tankert töltöttek fel és napi 2,5 millió hordónyi olajat exportáltak, számolt be a CNBC-nek Kent Britton, a kikötőt üzemeltető cég vezérigazgatója.

A Hormuzi-szoros február végén kezdődött zárlata ugyanis globális energiasokkot okozott, eltüntette a világpiacról az olaj és a cseppfolyósított földgáz (LNG) ötödét.

A legfőbb vesztes Ázsia, oda irányult ugyanis a Perzsa-öbölből exportált olaj 80 százaléka, elsősorban Kínába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába.

Ázsia felvásárol mindent

A múlt hónapban Corpus Christi adta az amerikai olajexport majdnem felét. A Kpler adatai szerint napi 50-60 szupertanker tart amerikai kikötők felé – ez a duplája a tavalyinak.

Az ázsiaiak felvásárolnak mindent, amire csak rá tudják tenni a kezüket, így nagyon sok könnyű, édes amerikai olajat is vesznek

– magyarázta Matt Smith, a Kpler árupiaci kutatásért felelős igazgatója.