Kína a nyilvánosság előtt ellenáll, a háttérben mégis befekszik az amerikai szankcióknak

Kína pénzügyi felügyelete azt tanácsolta az ország legnagyobb bankjainak, hogy ideiglenesen függesszék fel az új hitelek nyújtását annak az öt olajfinomítónak, amelyeket az Egyesült Államok nemrég szankcionált az iráni olajhoz fűződő kapcsolataik miatt – tudta meg a Bloomberg.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök napok múlva találkoznak újra. Az amerikai szankciók miatt a feszültség egyelőre nő az államai között /Fotó: Evelyn Hockstein / Reuters

A Nemzeti Pénzügyi Szabályozási Hatóság pontosabban arra kérte a bankokat, hogy vizsgálják felül kitettségüket és üzleti kapcsolataikat többek között a Hengli Petrochemical (Dalian) Refineryvel, amely Kína egyik legnagyobb magántulajdonú finomítója.

Egyelőre a bankoknak azt javasolták, hogy ne nyújtsanak új jüanalapú hiteleket, a meglévő kölcsönöket pedig ne mondják fel.

A szóbeli utasítás, amely még a május 1-jei hosszú hétvége előtt érkezett, ellentétben áll a kínai kereskedelmi minisztérium május 2-i közleményével, amely arra utasította a vállalatokat, hogy hagyják figyelmen kívül az amerikai szankciókat – mutatott rá a hírügynökség.

Ez volt az első alkalom, hogy Kína alkalmazta a 2021-ben bevezetett blokkoló intézkedést, amelynek célja, hogy megvédje cégeit az általa indokolatlannak tartott külföldi jogszabályoktól. Ez a kínai intézkedés egy olyan záradékot is tartalmaz, amely lehetővé teszi a kínai szereplők számára, hogy mentességet kérjenek.

Kína és az Egyesült Államok egymásnak feszül: most éppen az iráni olaj miatt

Az Egyesült Államok és a Kína közötti feszültség éppen néhány héttel a Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök május közepei találkozója előtt erősödik. Amerika fokozza erőfeszítéseit az iráni olajexport elvágására, amelyek Teherán számára létfontosságú pénzügyi források. Kína gazdaságának azonban az iráni olaj számottevő, az ősszel titkos alkut is kötött Teheránnal.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala feketelistára tette a Henglit, a kínai nyersolaj-feldolgozó ipar egyik jelentős szereplőjét április végén.

Az Egyesült Államok arra is figyelmeztette a bankokat, hogy másodlagos szankciók veszélyének teszik ki magukat, ha támogatják azokat a kínai magánfinomítókat, amelyek iráni olajat vásárolnak. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy

az Egyesült Államok levelet küldött két kínai banknak, figyelmeztetve őket a másodlagos szankciók kockázatára, ha kiderül, hogy Iránhoz köthető tranzakciókat támogatnak.

A kínai bankok nyilvánosan nem hozták nyilvánosságra a Henglivel szembeni kitettségüket, de a Bloomberg által összesített hiteladatok szerint Kína négy legnagyobb bankja – az Industrial & Commercial Bank of China Ltd., az Agricultural Bank of China Ltd., a China Construction Bank Corp. és a Bank of China Ltd. – már 2018-ban is hitelezett a Henglinek.