Aranyat ér most a forint, vehetjük szó szerint, sőt majdnem még többet

Hüledezhet, aki olvassa a nemzetközi híreket, hogy egyre csak emelkedik az arany ára, miközben azt látja, hogy a magyar üzletekben nem drágult. Pedig mind a kettő igaz, és az ellentmondást feloldva akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy mostanság érdemes aranyba befektetni. Vigyázat: ez nem befektetési tanács, latolgatni segítünk.

Az arany ára tovább emelkedett idén – de nem a magyaroknak Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az arany árát hagyományosan három dolog tudja felhajtani a nemzetközi piacon:

Ha csökken a kitermelés,

ha erős a kereslet,

vagy ha egyéb piacokon növekszik a bizonytalanság.

Ami a folyó évet illeti, egyik tényező sem az olcsóbbodás irányába mutat. Az év egészére ugyan a kitermelés pár százalékos növekedését jósolták, de újabban írtunk a kínai bányászat megtorpanásáról, a keresletre nem lehet panasz, bár épp beszámoltunk az indiai korlátozásokról, ami pedig az új bizonytalanságokat illeti: aligha kerülte el a figyelmünket a február végén kitört iráni háború vastag hírfolyama.

Az arany ára idén tovább emelkedett, de van kivétel: a magyarok

Ami a háborút illeti, a fémek és nemesfémek árfolyamát illetően a hatásainak létezik egy fonákja is: a legfrissebb fejlemény a Bloomberg pénteki jelentése szerint az, hogy a réztől az aranyig estek az árfolyamok.

Mégpedig azért, mert a háború miatt erősödnek az inflációs aggodalmak. A felpörgő infláció nem csak a keresletet foghatja vissza, hanem versenytársat támaszthat az arany számára a befektetések között azzal, ha kamataik megemelésére késztetik a jegybankokat.

Ez még nem fogja végképp elkeseríteni a sárga fém tisztelőit, hiszen sokszor láttunk már olyat, hogy inflációs időkben is az arany felé fordultak a befektetők. Az arany egy szupereszköz: aa az emberek attól félnek, hogy a pénz romlik, a deviza gyengül, az államadósságot inflációval "értéktelenítik", akkor sokan olyan eszközökbe menekülnek, amelyekből korlátozott mennyiség létezik: mint az arany, az ezüst, az ingatlan, vagy bizonyos nyersanyagok.

Ha olcsóbb is lett a hét végén az arany, még mindig ott tartunk, hogy mintegy 5,5 százalékkal drágult a tavaly év végi árfolyamához képest, idén újabb rekordokat megdöntve. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert hozzá kell fűznünk a fonrtos lábjegyzetet: kivéve a magyaroknak.