Aranyat ér most a forint, vehetjük szó szerint, sőt majdnem még többet
Hüledezhet, aki olvassa a nemzetközi híreket, hogy egyre csak emelkedik az arany ára, miközben azt látja, hogy a magyar üzletekben nem drágult. Pedig mind a kettő igaz, és az ellentmondást feloldva akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy mostanság érdemes aranyba befektetni. Vigyázat: ez nem befektetési tanács, latolgatni segítünk.
Az arany árát hagyományosan három dolog tudja felhajtani a nemzetközi piacon:
- Ha csökken a kitermelés,
- ha erős a kereslet,
- vagy ha egyéb piacokon növekszik a bizonytalanság.
Ami a folyó évet illeti, egyik tényező sem az olcsóbbodás irányába mutat. Az év egészére ugyan a kitermelés pár százalékos növekedését jósolták, de újabban írtunk a kínai bányászat megtorpanásáról, a keresletre nem lehet panasz, bár épp beszámoltunk az indiai korlátozásokról, ami pedig az új bizonytalanságokat illeti: aligha kerülte el a figyelmünket a február végén kitört iráni háború vastag hírfolyama.
Az arany ára idén tovább emelkedett, de van kivétel: a magyarok
Ami a háborút illeti, a fémek és nemesfémek árfolyamát illetően a hatásainak létezik egy fonákja is: a legfrissebb fejlemény a Bloomberg pénteki jelentése szerint az, hogy a réztől az aranyig estek az árfolyamok.
Mégpedig azért, mert a háború miatt erősödnek az inflációs aggodalmak. A felpörgő infláció nem csak a keresletet foghatja vissza, hanem versenytársat támaszthat az arany számára a befektetések között azzal, ha kamataik megemelésére késztetik a jegybankokat.
Ez még nem fogja végképp elkeseríteni a sárga fém tisztelőit, hiszen sokszor láttunk már olyat, hogy inflációs időkben is az arany felé fordultak a befektetők. Az arany egy szupereszköz: aa az emberek attól félnek, hogy a pénz romlik, a deviza gyengül, az államadósságot inflációval "értéktelenítik", akkor sokan olyan eszközökbe menekülnek, amelyekből korlátozott mennyiség létezik: mint az arany, az ezüst, az ingatlan, vagy bizonyos nyersanyagok.
Ha olcsóbb is lett a hét végén az arany, még mindig ott tartunk, hogy mintegy 5,5 százalékkal drágult a tavaly év végi árfolyamához képest, idén újabb rekordokat megdöntve. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert hozzá kell fűznünk a fonrtos lábjegyzetet: kivéve a magyaroknak.
Miért nem lett nekünk is drágább az arany, ha a világnak igen
Ha a görbéket böngészgetjük, például itt, azt találjuk, hogy a magyar üzletekben az ilyen-olyan aranybefektetések árfolyama ugyan a nemzetközi piacot másolva a rövid venezuelai, illetve a február vége nyúló iráni háború kirobbanását követően nálunk is csúcsokra ugrott.
Ha azonban összehasonlítjuk a december végi, és a mostani árfolyamokat, meglepetésre arra juthatunk, hogy körülbelül ugyanott vannak.
Hogy lehet ez, ha a hírek arról szóltak, hogy az arany idén is drágult, és éppen több mint 5 százalékos pluszban kellene lennie?
Ez így is van ott, ahol nem változott a deviza árfolyama a dollárral szemben, ami az aranykereskedelem domináns elszámoló devizája. Még itt is van emelkedés, ahol a deviza kicsit erősödött. A forint azonban nem kicsit erősödött, hanem nagyon, épp annyit, hogy eltüntesse az eddig aranyárfolyam-emelkedés hatását.
Ilyetén, bár a magyarok nincsenek ezzel egyedül – a brazil reál például még a forintnál is többet erősödött –, éppen a világnak abba a töredékébe kerültünk, ahol nem lett drágább az arany. Pedig hát drágább lett (szinte mindenhol máshol).
Akkor most hurrá, vegyünk aranyat?
Vásárlási tanácsot természetesen nem adunk, ehelyett azt nézzük végig, mit érdemes végiggondolnunk.
Olcsóbb nem lett nekünk az arany, legfeljebb kevésbé drága, mint a világ zömének. Másokhoz képest "jártunk jól" ebből a szempontból.
Aki fél tőle, merre halad a világ, és tart újabb nagy megrázkódtatásoktól, azok számára természetes választásnak tűnt mindig az arany: ők most nem kerültek rosszabb pozícióba azáltal, hogy már csak drágábban vehetnek, mint tavaly.
Ugyanakkor érdemes azt is tudni: ha az aranyárfolyammal összevetve tanulmányozzuk a forint dollárral szembeni árfolyamát, akkor azt látjuk: idén is voltak olyan napok-időszakok, amikor a mostaninál jobban, vagy sokkal rosszabbul jártunk volna – hiszen az arany és a forint árfolyama folyton változik, és nem is feltétlenül ugyanabba az irányba.
Vagyis, jól kell megválasztani a vásárláshoz a pillanatot. Most éppen viszonylag jónak tűnik. (A továbbiak az árfolyamok alakulásától függnek, tehát a jó időzítés is.)
Ezek a rizikók, ha aranybefektetést fontolgatnánk, látván hogy a forint árfolyama erős
A jó helyzet nem feltétlenül tart ki, és aki befektet, az nem is hátra, hanem előre tekint: mit nyerhetek, mennyit veszthetek, van-e jobb? Akkor pedig azt kell számbavenni, milyen veszélyek-csapdák lesnek a forintra, illetve az aranyra.
Ami az aranyat illeti, a sürgető keresletet a nemesfémre biztosan csökkentené – és talán az árfolyamot is –, ha gondolna egyet a világ, és hirtelen békéssé fordulna. Azt kell jól meglatolni, erre van több esély, netán az ellenkezőjére.
Ami a forintot, itt bizony bőven vannak kockázatok, és ha ezeket erősnek gondoljuk, egy elhatározott aranyvásárlást érdemes előrehozni, mert a forint gyengülése drágítja a nemesfémet. Mik a forintrizikók?
Az új kormány gazdaság- és költségvetési politikája még alig ismert: ha a befektetők valamiképp csalódnak, az visszavetheti a forintot. Ilyen csalódást okozhat,
- ha nem sikerül az ígéret szerint visszaszerezni az EU-pénzeket,
- ha fellazul a költségvetés, kételyeket ébresztve az euró bevezetésének ígéretét illetően,
- ha a kormány összevész a jegybankkal, netán az Európai Unióval, az USÁ-val, vagy Kínával.
- A nagy bizonytalan pedig az energiaválság kimenetele, hiszen már tudjuk: azt energiaszámla felszökése Magyarországnak másoknál is jobban árt.