Ilyen a világon nincs: 15 tonna arannyal robbanthatják szét az évszázad magyar olajüzletét – megmutatta mesés vagyonát a szerb fenegyerek

Ranko Mimovic egy szabadkai kínai étterem címére bejegyzett cégeinek 1,76 milliárd euró értékű nem pénzbeli tőkéje van az Üzleti Nyilvántartási Ügynökség szerint. Ennek nagy ugyanis része arany – írja a Nedeljnik.

A szerbiai üzletember cégének 15 tonna aranya van / Fotó: Science Photo Library via AFP

Ebbe a nem pénzbeli tőkébe egészen pontosan 15 tonna aranyat jegyeztek be. Ezekhez

a svájci UBS bank, vagyis a Union Bank of Switzerland 1966-ban kiállított igazolása kapcsolódik, továbbá

1924-ben kibocsátott német államkötvényeket és

a Kínai Népköztársaság 1953-as kötvényeit tartalmazza.

Ezenfelül egy teljesen ismeretlen bolgár cég, az MTB Evrokapital részvényeit is bejegyezték.

Az Üzleti Nyilvántartási Ügynökség adatai szerint 2023 márciusában alapították meg a KFT Senator Treasury G.T.7. nevű céget hatalmas, mintegy 1,76 milliárd eurós alapítói tőkével. Alapítóként és igazgatóként Ranko Mimovicot jegyezték be, tevékenységi körként pedig az „egyéb, máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatások” szerepeltek.

A társaság alapítói tőkéje azonban nem pénzben, hanem nem pénzbeli vagyonban állt: aranyban, részvényekben, valamint német és svájci kötvényekben.

Ezt a céget törölték a nyilvántartásból, de előtte elkészítették a vagyonmegosztási mérleget két új társaság megalapításához: a KFT Senator Treasury G.T.7 Jedan és a KFT Senator Treasury G.T.7 Dva létrehozásához. Ez utóbbi lehet az NIS potenciális vevője.

Az egyik céghez kerültek a bolgár részvények és a kínai kötvények, a másikba pedig 15 tonna arany került.

A KFT Senator Treasury G.T.7. Dva alapító okiratának 6. cikke szerint a társaság tőkéjét kizárólag arany alkotja. Az aranyhoz a Union Bank of Switzerland által 1966. augusztus 6-án kiállított, rendelkezési jogot biztosító letéti igazolás tartozik.

Tizenöt tonna aranyról van szó. Összehasonlításképpen: a Szerb Nemzeti Bank valamivel több mint 47 tonna arannyal rendelkezik, a Magyar nemzeti Bank 110 tonnával, Szlovénia pedig 4,2 tonnával.

Az arany értékét az igazolás kiállításának napján számították ki.

A dokumentumok szerint

a bevitt tőke értéke az arany értékének 80 százaléka, miközben az arany ára az értékbecslés napján 79 111,38 euró volt kilogrammonként. Ennek alapján a bevitt tőke értékét 946 millió euróra számították.

Az aranytőkével rendelkező cég tett ajánlatot a NIS-re

A KFT Senator Treasury G.T.7. Dva társaság az a cég, amely 2 milliárd eurós ajánlatot tett az NIS átvételére.