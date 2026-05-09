Ebből lesz az aranyéhség, mindenki arra figyel, amit a világ legnagyobb bányásza most jelentett be

Kína aranytermelése és aranyfogyasztása egyszerre került reflektorfénybe 2026 első negyedévében. A China Gold Association friss adatai szerint az ország teljes aranytermelése – a hazai és az importált nyersanyagból előállított mennyiséget együtt számolva – 136,23 tonnára csökkent, ami 3,27 százalékos visszaesést jelent éves alapon. Közben az arany iránti kereslet tovább nőtt: a fogyasztás 303,29 tonnára emelkedett, 4,41 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet.

Kína aranytermelése visszaesett, miközben nőtt a befektetési kereslet

A visszaesés mögött elsősorban biztonsági ellenőrzések és ideiglenes termelésleállások állnak. A kínai bányák és kohók az első negyedévben átfogó vizsgálatokat végeztek, több üzem pedig karbantartás miatt szüneteltette a kitermelést. A hazai nyersanyagból származó aranytermelés így 81,07 tonnára esett, ami 7,08 százalékos csökkenést jelent.

Ez azért különösen fontos, mert Kína a világ legnagyobb aranytermelője: 2024-ben 380 tonna aranyat termelt ki, ami a globális kitermelés mintegy tizedét jelentette. A rangsorban Oroszország, Ausztrália és Kanada követi az ázsiai országot.

A kínai termelés visszaesése önmagában is érzékenyen érintheti a piacot, különösen úgy, hogy Peking közben tovább növeli aranytartalékait. Az ország 2026 első negyedévében 7,15 tonnával bővítette jegybanki aranykészletét, amely már elérte a 2313 tonnát.

Kína ezzel a világ ötödik legnagyobb aranytartalékával rendelkezik, és immár 17 egymást követő hónapja vásárol aranyat.

A hazai termelés gyengülését részben külföldi bányák ellensúlyozzák. A nagy kínai aranyipari vállalatok tengerentúli kitermelése több mint 30 százalékkal nőtt az első negyedévben, elérve a 24,17 tonnát. Ez jól mutatja, hogy Peking egyre inkább globális nyersanyagstratégiában gondolkodik.

Az aranyékszerek iránt csökkent a kereslet, az aranyrudak tarolnak

Miközben az arany ára rekordközeli szinteken mozog, a kínai fogyasztók látványosan átrendezték vásárlási szokásaikat. Az aranyékszerek iránti kereslet 37,1 százalékkal zuhant, mindössze 84,62 tonnára. Ezzel szemben az aranyrudak és aranyérmék iránti kereslet 46,4 százalékkal nőtt, meghaladva a 202 tonnát.

A tendencia mögött a gazdasági bizonytalanság és a befektetői óvatosság állhat.

A kínai középosztály egyre inkább értékőrző eszközként tekint az aranyra, különösen a geopolitikai feszültségek és a globális gazdasági lassulás árnyékában. A banki értékesítési csatornákon keresztül forgalmazott aranyrudak eladásai jelentősen megugrottak.