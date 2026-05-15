Az aranykonvoj visszája: elkeseredetten harcol a hatalmas ország – csak be ne jöjjön az arany

Mindenki szeretne egy kis aranyat – gondolnánk, ahogy az ukránok is elkeseredetten követelték vissza az aranykonvoj tartalmát (és végül fellélegezhettek, mielőtt bosszúért kiáltottak). A "mindenki" azonban, kiderült, erőteljes túlzás, ha egyszer egy hatalmas ország – történetesen a világ legnépesebbje – nem áldásnak tekinti a sárga fémet, hanem átoknak. Nem úgy az ország lakói – és pont erről szól a meglepőnek tetsző történet.

Az arany a világ legtöbb táján áldás, Indiában azonban átokká vált

India tovább szigorította az országba irányuló aranyimport szabályait, miközben Narendra Modi miniszterelnök fokozza erőfeszítéseit a rúpia védelmére a közel-keleti háború közepette – ezt a Bloomberg hírügynökség jelentette, kormányzati közleményre hivatkozva.

Az intézkedés lényege,

hogy nem lehet csak úgy autószámra szállítani a határon túl az aranyat. Nem Indiából ki, hanem a másfélmilliárdos országba be. A 100 kilogrammot (220 fontot) meghaladó aranyimport előzetes engedélyhez lesz kötve.

Ez se elég azonban. A dokumentum szerint további importengedélyeket csak abban az esetben adnak ki, ha az importőr az érintett mennyiség legalább 50 százalékát – exportálja.

Nem is ezzel kezdődött.

India új importengedélyezési szabályai néhány nappal azután lépnek életbe, hogy a kormány már több mint a duplájára emelte az arany- és ezüstimport vámját – emlékeztet a jelentés.

Dehát ez meg hogy lehet? Nálunk inkább azt szoktuk meg, hogy el lehet dicsekedni az állami aranytartalékkal, ha elég nagy és nőtt. A magánember pedig végképp nem megy a falnak, ha a megtakarítások közé egy ksi arany kerül, legfeljebb azon töri a fejét, hogy a legjobb vigyáznia rá. Akkor honnan ez az indiai gondolat, hogy ha aranyat látunk, gyorsan becsapjuk előtte az ajtót?

A rúpia védelmében teszik, és Újdelhi több rendkívüli intézkedést is mérlegel a devizatartalékok megerősítésére és a közel-keleti háború okozta károk mérséklésére – indokol röviden a hírügynökségi jelentés. De hogy kell ezt érteni?

Mondjunk kicsit le ezekről a szépségekrő – könyörög az indiaiaknak Modi

Az a helyzet, hogy az indiaiak hagyományosan imádnak aranyban megtakarítani, és az ünnepi külsőségeknek is természetes alkotórésze náluk az arany, az aranyékszerek. Narendra Modi miniszterelnök azonban hatalmas erőbedobással igyekszik lebeszélni őket erről a hagyományról. Legalább egy évig ne vásároljunk – győzködte az indiaiakat néhány napja, egyébként is takarékoskodásra intve.