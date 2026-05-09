Az iráni háború okozta válság elérte az aranybányákat is: robbantani és szállítani is drágább a nemesfémet

Az iráni háborúhoz kapcsolódó, megugró energiaárak világszerte növelik az üzemanyag-, szállítási és robbanóanyag-költségeket az aranybányászattal foglalkozó cégek esetében. Ez azt jelenti, hogy bár a vállalatok meghozhatnak bizonyos észszerűsítő, takarékosságot jelentő intézkedéseket, a közel-keleti válság miatt idén az arany kitermeléséhez és szállításához kapcsolódó költségek is drágulni fognak.

Akár 40-50 dollárral is emelkedhet egyetlen uncia arany kitermelési költsége az óriási bányavállalatnál

A dél-afrikai aranyipar zászlóshajója, a Gold Fields 2026-ban 2,4-2,6 millió uncia arany kitermelésére számít, egyelőre annak ellenére is, hogy a dízel ára február óta 30-70 százalékkal emelkedett, míg a cseppfolyósított földgáz ára körülbelül 30 százalékkal nőtt. A szállítási költségek 40 százalékkal emelkedtek, miközben a robbanóanyagok és a cián árai körülbelül 10 százalékkal voltak magasabbak. A Gold Fields becslése szerint – hordónként 100 dolláros olajárat feltételezve – a hatás a teljes portfóliójukon belül unciánként 40-50 dollár többletköltséget jelentene (1 uncia aranyért jelenleg kb. 1,5 millió forintot kell fizetni). A vállalat szerint az üzemanyag-hatékony szállítási rendszerek és más működési intézkedések segíthetnek ellensúlyozni a drágulást, így továbbra is tartható az egész éves költség-előrejelzés.

A vállalat negyedéves jelentésében kiadott figyelmeztetése ugyanakkor rávilágít arra, hogy az újjáéledő geopolitikai feszültségek miként gyűrűznek be a bányászati szektorba, miközben a termelők az ingadozó üzemanyagpiacok hatásaival és a növekvő költségekkel küzdenek.

Bár az arany ára továbbra is történelmi magasságok közelében mozog, a bányacégek egyre nagyobb inflációs nyomással szembesülnek az energiaigényes műveletekben, különösen a dízelre és cseppfolyósított földgázra támaszkodó, távoli telephelyeken.

Az arany ára – amely januárban közel 5595 dolláros rekordot ért el unciánként – azóta körülbelül 4750 dollárra korrigált – írja a témával kapcsolatban a Mining.com.