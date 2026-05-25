Valami nincs rendben az orosz aranytartalékkal: Putyinék két kézzel szabadulnak a tömböktől – ilyen még nem történt az ukrán háborúban

Az orosz jegybank továbbra is aranyat ad el tartalékaiból: április végére az állomány a legalacsonyabb szintre csökkent Ukrajna teljes körű inváziója óta. Az értékesítések akár több mint négymilliárd dollárt is hozhattak – mutatott rá a Bloomberg.

Az orosz aranytartalék az év eleje óta 900 ezer unciával, május 1-jére 73,9 millió unciára csökkent a jegybank adatai szerint. Ez a legalacsonyabb szint 2022 februárja óta, amikor Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen.

Az arany ára idén rekordot döntött, az első négy hónapban átlagosan mintegy 4800 dollár volt unciánként.

Ha a jegybank piaci áron adta el a nemesfémet, az értékesítések körülbelül 4,3 milliárd dollárt hozhattak.

A központi bank tavaly kezdte csökkenteni aranyállományát, miután a pénzügyminisztérium aranyat és devizát adott el a Nemzeti Jóléti Alapból, hogy segítsen fedezni a gyengébb energiabevételek miatt keletkezett költségvetési hiányokat. A Crypto Breafing tájékoztatása alapján az alap nevében végrehajtott fizikai aranyértékesítések 2025 novemberében kezdődtek, és az ütem azóta gyorsult. Csak 2026 áprilisában 200 ezer unciával csökkent az állomány, ami több mint két évtizede a legnagyobb egyhavi visszaesés.

Az úgynevezett tükörmechanizmus keretében a jegybank megfelelő ellenirányú műveleteket hajt végre a belföldi piacon, hogy ellensúlyozza ezeknek a kormányzati tranzakcióknak a rubelre és a pénzügyi rendszerre gyakorolt hatását.

Április volt a negyedik egymást követő hónap, amikor csökkentek a tartalékok.

A jelenlegi felhasználási ütem mellett Oroszország havonta nagyjából 225 ezer uncia aranyat értékesít. A fennmaradó 73,9 millió uncia ezen az ütemen még évtizedekre elegendő tartalékot jelentene.

A 2002 óta legjelentősebb aranytartalék-csökkenés ugyanakkor jól látható fordulatot jelez Oroszország korábbi pozíciójához képest, amikor még jelentős aranyfelhalmozónak számított.

Oroszország éveken át építette a világ egyik legnagyobb állami aranykészletét, tudatosan csökkentve függőségét a dollárban denominált eszközöktől a 2014-es első szankciós kör után. A jegybank az elmúlt évtized nagy részében nettó aranyvásárló volt, és olyan tartalékokat halmozott fel, amelyeknek szankcióálló pénzügyi erődként kellett szolgálniuk.

Az orosz jegybank korábban a világ legnagyobb állami aranyvásárlója volt: az ország bányászati termelésének szinte egészét felvásárolta 2020 elejéig.

Két évvel később az a vállalása, hogy újraindítja a vásárlásokat, segített felszívni a kínálat egy részét, amelyet a szankciók miatt már nem lehetett exportálni, de a jegybank soha nem tért vissza a nagy volumenű vásárlásokhoz.