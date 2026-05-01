nemesfém
arany
Oroszország
Eurázsiai Gazdasági Unió
exportkorlátozás

Valami nem stimmel: Putyin azonnali döntést hozott az aranyról, korlátozzák az exportot – mostantól él az új szabály

Oroszország május 1-jétől szigorítja a finomított aranyrudak kivitelét, amivel fokozottan ellenőrzi a nemesfémforgalmat. A vállalatok és a bankok egy része ugyanakkor továbbra is mentesül az aranyexport korlátozása alól.
VG
2026.05.01, 07:48
Frissítve: 2026.05.01, 07:49

Május 1-jén különleges eljárás lép hatályba a finomított aranyrudak Oroszországból történő exportjára. Vlagyimir Putyin orosz elnök által kiadott rendelet értelmében általánosságban tilos a 100 grammot meghaladó össztömegű aranyrudak exportja Oroszországból – jelentette az Interfax orosz állami hírügynökség.

Oroszország május 1-jétől szigorítja a finomított aranyrudak kivitelét, amivel fokozottan ellenőrzi a nemesfémforgalmat / Fotó: Science Photo Library via AFP

A tilalom azonban nem vonatkozik azokra, akik a moszkvai Seremetyjevói, Domodedovoi és Vnukovoi repülőterekről, valamint a vlagyivosztoki Knevicsi repülőtérről utaznának, feltéve, hogy rendelkeznek a Nemesfémvizsgáló Hivatal engedélyével.

A jogi személyek és az egyéni vállalkozók korlátozás nélkül exportálhatnak nemesfémet az Eurázsiai Gazdasági Unión (EAEU) kívüli országokba, míg az EAEU országaiba történő szállítások ugyanahhoz a négy repülőtérhez és a Nemesfémvizsgáló Hivatal engedélyéhez lesznek kötve.

A korlátozás nem vonatkozik a hitelintézetekre.

Az engedély megszerzéséhez kérelmet kell benyújtani az orosz vizsgálóhivatalhoz.

Aranytartalék: Oroszország eladott 22 tonna aranyat – pontosan kiderült, mi áll a háttérben

Az Orosz Központi Bank 2026 eleje óta mintegy 22 tonna aranyat adott el a költségvetési hiány pótlására, miután a deficit március végére 4,6 ezermilliárd rubelre nőtt. Hivatalos adatok szerint az aranytartalék 0,7 millió trójai unciával, 74,1 millió unciára csökkent áprilisra – írta lapunk a múlt héten a The Moscow Timesra hivatkozva

A Moszkvai Tőzsde adatai szerint a márciusi aranyforgalom több mint három és félszeresére nőtt tavalyhoz képest, elérve a 42,6 tonnát. Pénzügyi értékben ötszörösére, 534,4 milliárd rubelre ugrott.

„A kormányzati kiadások tervezettnél nagyobb emelkedése miatt a hiányt finanszírozó aranyeladások folytatódhatnak. Ez összhangban van más központi bankok gyakorlatával, különösen a fejlődő országokban” – mondta Natalia Milchakova, a Freedom Finance Global vezető elemzője a Moscow Timesnak nyilatkozva.

Oroszország aranykészlete főként 2002 és 2025 között épült fel 1900 tonna feletti vásárlással.

A nagyobb hullámok 2008–2012 és 2014–2019 között voltak, 2020 óta pedig nettó 55,4 tonna érkezett. „Sok központi bank most aranyat ad el kiadáspótlásra, például védelemre, energiaár-emelkedés vagy árfolyamvédelem miatt.

Milchakova szerint a bankok jellemzően olcsón vesznek, drágán adnak el, amivel stabilizálják a bankrendszert. Törökország példáját hozta fel, és azt jósolta, hogy a globális bizonytalanságban az arany ára két hónapon belül visszatérhet az 5000 dollár per uncia szintre.

A Kreml költségvetése rendkívüli nyomás alatt áll: a 2026-os hiány közel kétszerese a tavalyinak. Március elején a háborús kiadások meghaladták a szociális juttatásokat, és rekordgyorsasággal merítik ki a Nemzeti Jóléti Alapot. Emiatt az arany és a maradék jüan a bank fő eszköze maradt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
