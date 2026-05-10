Asahi: a japán sörgyártó, ami a hulladékból is aranyat csinál – új piacon tör globális szerepre

Sokrétűen felhasználható a sörélesztő más területeken is. Az Asahi hazai piaca zsugorodik, külföldön keres új üzleti lehetőségeket.
M. Cs.
2026.05.10, 19:45

A japán Asahi Group a sörgyártásról híres, az éves bevételének több mint felét külföldi piacokról szerezi, legismertebb és legkeresettebb terméke otthon és világszerte is a cég zászlóshajójának számító Asahi Super Dry. A vállalat azonban most egy olyan új termékkel akar nagyobb részesedést szerezni globálisan, amelyik melléktermékként egyébként is a rendelkezésére áll, és egészen meglepő módon lehet hasznosítani. Ez pedig a sörélesztő.

Az Asahi által gyártott sörélesztő-alapú anyagokkal kevesebb vízzel termeszthető a rizs / Fotó: Xinhua via AFP

Az első eredmények már szemmel láthatóak: a kenyai földeken szépen fejlődik a februárban elültetett rizs, amelyet a hagyományos gazdálkodástól eltérő módszerek alkalmazásával termelnek – nem elárasztott területen, hanem száraz mezőkön.

A különbséget az élesztő adja, amely segít a helyi gazdáknak csökkenteni a növénytermesztéshez szükséges víz mennyiségét. Az élesztő ugyan elsősorban a kenyérkészítés elengedhetetlen összetevőjeként ismert, de 

számos más felhasználási területe is van, a mezőgazdaságtól az egészséges élelmiszerekig, és a sörgyártásnak is az egyik mellékterméke.

A kenyai az Asahi első közvetlen üzlete Afrikában, miután 2024-ben megvásárolta az East African Breweries tulajdonjogának 65 százalékát – és az első lépés a nemzetközi sörélesztőpiac meghódítására.

Gyorsítja az Asahi a külföldi terjeszkedést

„Még mindig jelentős a növekedési potenciál a hazai piacon, de felgyorsítjuk a külföldi terjeszkedést is. Az a cél, hogy az elkövetkező három-öt évben megsokszorozzuk az értékesítést” – nyilatkozta a Nikkei Asiának Hirosi Kamijabu Hiroshi, a sörélesztő mezőgazdasági felhasználásával foglalkozó Asahi Biocycle ügyvezető igazgatója.

Japánban 2021-ben kezdtek sörélesztő-alapú anyagokkal rizst termelni, Kenyában pedig az idei a harmadik termesztési szezon. Több előnye is van ennek a fajta termesztésnek, csökkenti 

  • a vízfelhasználást, 
  • a munkaerőigényt 
  • és a metánkibocsátást.

Az Asahi sörélesztő-alapú mezőgazdasági anyagai segítik a csírázást és a gyökérfejlődést, valamint fokozzák a rizs növekedését, javítva a minőséget és a terméshozamot. A gazdák így hatékonyabban termelhetnek jobb megélhetést biztosíthatnak maguk és a családjuk számára.

A sörpiac zsugorodásával más területeken kell terjeszkedni / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezek alapján nem meglepő, hogy nagy is irántuk a kereslet, az Asahi szerint a mezőgazdasági termékek értékesítése az elmúlt években két számjegyű növekedést mutatott.

A vállalat célja olyan alacsony költségű gazdálkodási módszerek kidolgozása, amelyek nem igényelnek öntözést, így választ adnak a fejlődő országok mezőgazdasági kihívásaira.

Egy évszázada vannak az élesztőpiacon

Az Asahi egyébként már régóta foglalkozik a sörgyártás során keletkező élesztő felhasználási lehetőségeinek kutatásával, 1930-ban dobta piacra az Ebios táplálékkiegészítőt, majd évtizedekkel később kifejlesztette Japán első élesztő-kivonatát, megnyitva az utat ennek az anyagnak a felhasználása előtt olyan területeken, mint a fűszerek, az egészséges élelmiszerek és az állati takarmányok.

Május közepén megkezdik az első japán élesztőtej teszteladásait Tokióban és az agglomerációban.

A Like Milk nem tartalmaz semmiféle ismert allergént, és 40 százalékkal alacsonyabb a zsírtartalma a hagyományos tejnél.

Globálisan is egyre nagyobb az élesztő-alapanyagok piaca, a Fortune Business Insights piackutató cég adatai szerint 2025-ben 7,7 milliárd dollárra rúgott, és 2034-re várhatóan eléri a 13,6 milliárd dollárt.

Az Asahi csoport gyors ütemben fejleszti az élesztőüzletágat / Fotó: AFP

Az Asahi élesztőüzletága a német Leiber tavalyi felvásárlása után kapott újabb lendületet. A Leiber sörélesztő-termékeket gyárt és forgalmaz, több üzemet működtet Németországban, Spanyolországban és Lengyelországban, és rendelkezik értékesítése hálózattal Európán kívül a Közel-Keleten, Ázsiában, Észak-, Közép- és Dél-Amerikában.

A felvásárlásnak köszönhetően az Asahi a kibocsátás alapján bekerült a világ tíz legnagyobb sörélesztő-termékgyártó közé.

Zsugorodik a japán sörpiac

Japán belföldi sörpiaca folyamatosan zsugorodik, és az Asahi sörgyárainak száma a csúcsot jelentő kilencről hatra csökkent. Alaposan visszavetette a teljesítményét a tavalyi kibertámadás okozta rendszerleállás, a csoport harminc üzemét kellett leállítani a szigetországban.

Míg az egészségtudatosság növekedésével az élesztőpiac bővül, a sörélesztő iránti kereslet csökkenő tendenciát mutat a szigetországban, a vállalat ezért bővíti a külföldi tevékenységeinek kihasználásával ezt az üzletágát.

„Majdnem 100 éve foglalkozunk élesztőkutatással... és a több évtized alatt kifejlesztett technológiákra építve különleges termékeket hoztunk létre” – büszkélkedett Kanaoka Josimoto, az Asahi Group Foods ügyvezető igazgatója.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
