Nem csak Európában tragédia az aszály: összeomolhat az amerikai búzatermés, kilőttek az árak

Komoly figyelmeztetést küldött a piacoknak az amerikai agrárium: az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) legfrissebb előrejelzése szerint az Egyesült Államok búzatermése 2026-ban a legalacsonyabb lehet 1972 óta. A visszaesés mögött elsősorban az amerikai síkságvidéket sújtó aszály, valamint a tavaszi fagykárok állnak.

Fotó: Max Zolotukhin

A minisztérium 1,561 milliárd vékás (bushel) – 42–43 millió tonna – teljes búzaterméssel számol, ami több mint 400 millió bushel – 11 millió tonna – csökkenés az előző évhez képest. A legnagyobb terméskiesésre a hard red winter wheat (kemény vörös őszi búza) fajtából számítanak, amelynek termelése várhatóan 25 százalékkal esik vissza.

Kansas került a válság középpontjába

A legsúlyosabb helyzet Kansas államban alakult ki, amely az Egyesült Államok legfontosabb búzatermő régiója. A Wheat Quality Council friss termésfelmérése szerint az idei átlaghozam mindössze 2,6 tonna hektáronként, ami hároméves mélypont, és jóval elmarad az elmúlt öt év mintegy 3 tonnás hektáronkénti átlagától.

A USDA adatai szerint a téli búza mindössze 28 százaléka van jó vagy kiváló állapotban országos szinten, ami négyéves mélypontnak számít. Kansasban különösen rossz a helyzet:

a termés 51 százalékát már a rossz vagy nagyon rossz kategóriába sorolják.

A problémát nemcsak a csapadékhiány okozza. Az elmúlt hetekben több helyen extrém hőingadozás sújtotta a növényeket: a meleg periódusokat hirtelen lehűlések és fagyok követték, ami különösen érzékenyen érintette a fejlődő állományt.

Kilőttek a búzaárak

A piaci reakció gyors volt: a chicagói árutőzsdén a búzafuturesök napi limitig emelkedtek az USDA jelentése után. A Kansas City-i búza ára rövid idő alatt 7,5 dollár közelébe ugrott bushelenként – 260–275 dollár tonnánként –, miután a kereskedők elkezdték beárazni a történelmi méretű terméskiesést.

Az elemzők szerint ráadásul a helyzet még tovább romolhat. Többen arra figyelmeztetnek, hogy az USDA májusi számai még nem tükrözik teljesen az elmúlt hetek további állapotromlását, ezért a következő jelentésekben újabb lefelé módosítások jöhetnek.