Etetni kell az éhes szájat: sorra nyitják újra a régieket és 2009 óta először új atomerőművet épít Japán – Amerikát is bevenné a szigetország

Rekordmagas forgalomra számítanak a 2027 márciusával záródó pénzügyi évben a japán nukleáris energetikai cégek a hazai atomreaktorok újraindításának, az Egyesült Államokban tervezett 200 milliárd dolláros befektetéseknek és annak köszönhetően, hogy Európa is ismét az atomenergia felé fordul.

A világ ismét az atomenergia felé fordul, de Németország nem tudja újraindíani bezárt erőműveit / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az atomerőművek újbóli terjedésének egyik fő oka a mesterséges intelligencia (MI), amelynek rendkívül nagy az energiaigénye. A globális nukleáris energia minimum megtriplázását célzó ígéretet így olyan olyan óriásvállalatok is aláírták tavaly, mint az Amazon vagy a Google.

Hasonló mértékű növelésről döntött még Joe Biden elnöksége alatt az amerikai kormányzat is. A mesterséges intelligencia szerverparkjainak energiaellátásában fontos szerepet játszhatnak a kis moduláris reaktorok, az úgynevezett SMR-ek is.

Kelet-Európában is sorra épülnek majd az atomerőművek, és ezt a nemzetközi trendet lovagolják meg többek között a japán cégek: a három nagy,

a Mitsubishi Heavy Industries,

a Hitachi

és az IHI

arra számít, hogy a forgalmuk együtt összesen 14 százalékkal, 705 milliárd jenre nő 2027 márciusáig. (Egy japán jen 1,9 forint.)

2009 óta nem épült reaktor Japánban – most felpörögnek

Japánban is sorra indítják újra az atomerőműveket, köztük a világ egyik legnagyobbjának számító Kasivazaki-Kariva létesítményt, valamint a 2012-ben leállított hokkaidóit. Az erőművekhez a Nikkei Asia gazdasági hírportál tudósítása szerint építenek többek között a terrorelhárítási intézkedésekhez szükséges baleset-elhárító létesítményeket is.

A portál emlékeztetett, hogy

a 2011-es fukusimai baleset után leállították a szigetország mind a 36 reaktorát,

az építés alatt állókat is, így 2009 óta nem létesítettek újakat Japánban.

A fukusimai tragédia után leállították Japán minden reaktorát / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A japán cégek ezért külföldön, például Törökországban és az Egyesült Királyságban próbálkoztak, de a növekvő költségek miatt kénytelenek voltak kiszállni az üzletből.

A japán cégek betörnek az amerikai piacra is

Most folytatódnak az építkezések a szigetországban, ahol a reaktorokat ki kell egészíteni, hogy megfeleljenek az évről évre szigorodó biztonsági előírásoknak.