Etetni kell az éhes szájat: sorra nyitják újra a régieket és 2009 óta először új atomerőművet épít Japán – Amerikát is bevenné a szigetország

Ki kell elégíteni a mesterséges intelligenciát. Az Egyesült Államok és Európa is egyre inkább ismét az atomenergia felé fordul.
M. Cs.
2026.05.21., 17:00

Rekordmagas forgalomra számítanak a 2027 márciusával záródó pénzügyi évben a japán nukleáris energetikai cégek a hazai atomreaktorok újraindításának, az Egyesült Államokban tervezett 200 milliárd dolláros befektetéseknek és annak köszönhetően, hogy Európa is ismét az atomenergia felé fordul.

atomenergia
A világ ismét az atomenergia felé fordul, de Németország nem tudja újraindíani bezárt erőműveit / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az atomerőművek újbóli terjedésének egyik fő oka a mesterséges intelligencia (MI), amelynek rendkívül nagy az energiaigénye. A globális nukleáris energia minimum megtriplázását célzó ígéretet így olyan olyan óriásvállalatok is aláírták tavaly, mint az Amazon vagy a Google.

Hasonló mértékű növelésről döntött még Joe Biden elnöksége alatt az amerikai kormányzat is. A mesterséges intelligencia szerverparkjainak energiaellátásában fontos szerepet játszhatnak a kis moduláris reaktorok, az úgynevezett SMR-ek is.

Kelet-Európában is sorra épülnek majd az atomerőművek, és ezt a nemzetközi trendet lovagolják meg többek között a japán cégek: a három nagy, 

  • a Mitsubishi Heavy Industries, 
  • a Hitachi 
  • és az IHI 

arra számít, hogy a forgalmuk együtt összesen 14 százalékkal, 705 milliárd jenre nő 2027 márciusáig. (Egy japán jen 1,9 forint.)

2009 óta nem épült reaktor Japánban – most felpörögnek

Japánban is sorra indítják újra az atomerőműveket, köztük a világ egyik legnagyobbjának számító Kasivazaki-Kariva létesítményt, valamint a 2012-ben leállított hokkaidóit. Az erőművekhez a Nikkei Asia gazdasági hírportál tudósítása szerint építenek többek között a terrorelhárítási intézkedésekhez szükséges baleset-elhárító létesítményeket is.

A portál emlékeztetett, hogy 

a 2011-es fukusimai baleset után leállították a szigetország mind a 36 reaktorát,

az építés alatt állókat is, így 2009 óta nem létesítettek újakat Japánban.

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant; Japan
A fukusimai tragédia után leállították Japán minden reaktorát / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A japán cégek ezért külföldön, például Törökországban és az Egyesült Királyságban próbálkoztak, de a növekvő költségek miatt kénytelenek voltak kiszállni az üzletből.

A japán cégek betörnek az amerikai piacra is

Most folytatódnak az építkezések a szigetországban, ahol a reaktorokat ki kell egészíteni, hogy megfeleljenek az évről évre szigorodó biztonsági előírásoknak.

Több mint harminc évvel a munka megkezdése után a befejezéséhez közeledik a kiégett nukleáris fűtőelemek újrahasznosítására szolgáló üzem építése is Aomori prefektúrában.

A három nagy cég abban is bízik, hogy a tavaly az Egyesült Államokkal megkötött kereskedelmi megállapodásnak köszönhetően a világ legnagyobb gazdaságában is piacot hódíthatnak.

Tokió a szerződésben 500 milliárd dollárnyi amerikai befektetésre tett ígéretet, és 

ebből 200 milliárdot visznek el a nukleáris projektek.

Elkezdődött az atomenergia reneszánsza

Az előkészítő munka már folyik, a Hitachi az amerikai GE Vernovával közösen fejleszt új generációs SMR-t. Az első ilyen kis moduláris reaktorok Tennessee-ben és Alabamában épülnek, a két kormány 40 milliárd dollárt fektet a megvalósításukba.

Az SMR-ek jelentik a jövőt / Fotó: AFP

„Amerika nukleárisenergia-reneszánsza most kezdődik, a bőséges és megfizethető energia kulcsfontosságú nemzetünk gazdasági jóléte és biztonsága szempontjából” – hangsúlyozta egy éve közleményében Chris Wright energiaügyi miniszter.

Decemberben, Tennessee kiválasztásakor pedig megismételte a World Nuclear News szakportál tudósítása szerint, hogy 

Trump elnök világossá tette, hogy Amerika több, nem pedig kevesebb energiát fog termelni, és az atomenergia központi szerepet játszik ebben a küldetésben.

Wright szerint a fejlett könnyűvizes SMR-ek megbízható, nonstop áramellátást biztosítanak, amelyre az országnak szüksége van az ipar fellendítéséhez, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia terjedésének támogatásához, egy erősebb és biztonságosabb elektromos hálózat megerősítéséhez.

Európa is belátta, hogy tévedett

Más országokban is nyílnak azonban üzleti lehetőségek. A Japan Steel Works nukleáris reaktor nyomástartó edényeinek alkatrészeit gyártja, és Macuo Tosio elnök szerint a cég további nagy megrendelésekre számít Franciaországban a szuper nagy reaktorokhoz.

FRANCE-CIVAUX-NUCLEAR-PLANT-HOUSING-DAISIES
Franciaország Európa atomenergia-nagyhatalma / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég elismerte, hogy stratégiai hiba volt hátat fordítani a nukleáris energiának, így várhatóan az Európai Unió is támogatja majd az SMR-ek bevezetését.

Olaszország, Belgium, Litvánia és más országok már visszavonták az atomenergia fokozatos kivonását célzó politikájukat, és elkezdték vizsgálni új atomerőművek építésének lehetőségét. Németországban is fellángolt újra a vita az atomenergia hasznosításáról, de ott már nem tudják újraindítani a három éve bezárt erőműveket.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség előrejelzése szerint a globális atomenergia-termelés 2050-re eléri a 992 gigawattot, ami 160 százalékos növekedés 2024-hez képest.

 

