Oroszország legerősebb atomerőműve: befejezte a gigantikus építkezést a Roszatom, irigykedve nézik Paksról – a Kurszk 2. csak a kezdet

Oroszország összesen 38 új reaktorblokk építését tervezi 2042-ig. A Kurszk 2 atomerőmű építése fontos szakaszba érkezett.
VG
2026.05.11, 07:11
Frissítve: 2026.05.11, 07:20

Gőzerővel halad Oroszország legnagyobb atomerőmű-építési projektje. A szakemberek befejezték a Kurszk 2 atomerőmű harmadik blokkjának beton alaplemezét, és megkezdték a falak építését – közölte az erőmű kommunikációs osztálya.

Oroszország összesen 38 új atomerőmű-reaktorblokk építését tervezi 2042-ig / Fotó: ABACA / Reuters Connect (képünk illusztráció)

„A Kurszk 2 atomerőmű 3-as blokkjának építési területén az év egyik kulcsfontosságú feladata teljesült: elkészült a reaktorépület beton alaplemeze. A folyamat négy hónapig tartott, és a tervezettnél hamarabb fejeződött be” – idézte a Roszatom közleményét az Interfax orosz hírügynökség.

Kiemelték, hogy a betonozás minden szakasza többszintű minőségellenőrzési folyamaton esett át, és minden rendben zajlott.

„A reaktorépület beton alaplemezének elkészülte az építkezés fontos mérföldköve, amelyet követően megkezdődik a páncélozott reaktorszerkezetek telepítése, valamint a blokk főépületének falait alkotó betonozási munkák” – idézte a közlemény Alekszandr Hazint, az Atomstroyexport Zrt. Kurszk–2 atomerőmű 3-as és 4-es blokkjának építési projektigazgatóját.

Jelenleg a Kurszk 2 atomerőmű két blokkján – a 2-es és a 3-as blokkon – zajlanak építési munkálatok. Az első VVER–TOI típusú reaktort idén április végén helyezték üzembe a Kurszk 2 atomerőműben, és jelenleg ez Oroszország legerősebb reaktora. A 2025-ös hálózatra kapcsolása óta 1,6 milliárd kilowattóra villamos energiát termelt.

Oroszország általános energetikai fejlesztési terve szerint a telephelyen további négy új blokk épül összesen 5000 megawatt kapacitással, amelynek eredményeként az erőmű teljes mértékben áttér az új generációs reaktorokra.

A Kurszk 2 atomerőmű 1-es, 2-es, 3-as és 4-es blokkjának – VVER–TOI típusú reaktorokkal felszerelt – megépítése része annak az országos villamosenergia-termelő kapacitásfejlesztési tervnek, amelyet az orosz kormány 2024 decemberében hagyott jóvá 2042-ig terjedő időszakra. A program keretében összesen 38 új reaktorblokk építését tervezik szerte Oroszországban.

Elámult a világ: Oroszország beindította a legerősebb atomerőművét, holnaptól ontja az áramot – és ez még csak a kezdet

Üzembe helyezték Oroszország eddigi legnagyobb teljesítményű erőművi blokkját: a Kurszk 2 atomerőmű első, VVER-TOI reaktortechnológiára épülő egységét április végén hivatalosan is aktív státuszba sorolták.

Az 1253 megawatt villamos teljesítményű blokk tervezője és kivitelezője a Roszatom mérnöki divíziója. A Roszatom állami vállalat az üzembe helyezéshez szükséges összes dokumentumot aláírta, az egység május 1-jétől kezd el villamos energiát és kapacitást szállítani az ország egységes energiarendszerébe.

A blokk havi bevétele várhatóan eléri a 11 milliárd rubelt: ebből mintegy 9 milliárd rubelt tesz ki a kapacitásdíj, körülbelül 2 milliárd rubelt pedig a megtermelt villamos energia értékesítése. Az üzemeltetők szerint az új blokk indulásával évente több mint 10 milliárd rubellel nőhet az orosz állami költségvetésbe befizetett adók összege.

