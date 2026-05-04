Óriási csalódás: Németország nem tudja újraindítani az atomerőműveit, hiába akarja – már tudják, mit építenek helyettük

Azóta, hogy 2023. április 15-én leállították az utolsó három atomerőművet – az Isar 2-t, a Neckarwestheim 2-t és az Emslandet –, Németországban az atomenergia felhasználását gyakorlatilag befejezettnek tekintik. Ennek ellenére időről időre fellángol a vita arról, hogy visszatérjenek a nukleáris energia hasznosításához.

A Merkur német hírportál cikke szerint Jens Spahn, az CDU/CSU frakció vezetője az atomenergia támogatói közé tartozik. A Rheinische Postnak adott, április 16-án megjelent interjújában úgy nyilatkozott, hogy meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a nemrég leállított németországi reaktorokat ismét üzembe lehessen helyezzék. A politikus szerint azonban ezt a kérdést társadalmi szinten kellene megvitatni. Spahn korábbi tanulmányokra hivatkozva úgy becsüli, hogy a leállított reaktorok újraindítása 9–10 milliárd eurós költséget jelentene az államnak.

Ugyanakkor az atomerőművek újraindításával kapcsolatban jelentős ellenállás is mutatkozik Németországban. Ottmar Edenhofer, a Potsdami Klímahatás-kutató Intézet (PIK) vezető közgazdásza úgy nyilatkozott, hogy nem ellenzi alapvetően a nukleáris energiát, ugyanakkor nem lát olyan szereplőt, aki a régi létesítményeket újraindítaná vagy újakat építene.

A korábbi reaktorüzemeltetők alig mutatnak érdeklődést a régi erőművek újraindítása iránt. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint az EnBW az öt atomerőműve – köztük a Neckarwestheim 2 – leszerelését lényegében visszafordíthatatlannak nevezte. Az E.On leányvállalata, a PreussenElektra, amely többek között az Isar 2, a Brokdorf és a Grohnde erőművek felszámolásáért felel, szintén úgy véli, hogy ezek már nem helyezhetők újra üzembe biztonságosan.

A kormánykoalíció tagjai között sincs konszenzus az atomerőművek kapcsán

Nemcsak szakmai, politikai szinten is ellenállásba ütköznek Spahn elképzelései. Többek között a koalíciós partner SPD os elutasítja azokat. „Nem célravezető, hogy mindig ugyanazokat a vitákat folytassuk” – nyilatkozta Dirk Wiese, az SPD parlamenti frakcióvezető-helyettese a Rheinische Postnak. Álláspontja szerint az atomenergia a legdrágább és a legveszélyesebb energiahordozó, és a nukleáris hulladék végleges elhelyezése mind a mai napig nem megoldott. A hangsúlyt szerinte a megújuló energiaforrások bővítésére kell helyezni.