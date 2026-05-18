Valaki nem kér belőlük, megvédik az országot: beavatkozott a kormány, két hetet kapott Kína, hogy mindent eladjon – „Szükség esetén további lépéseket teszünk!"
Jim Chalmers ausztrál pénzügyminiszter hétfőn utasítást adott újabb hat, Kínához köthető részvényesnek, hogy szabaduljon meg a Northern Minerals bányavállalatban meglévő részesedésétől. A cél: megvédeni Ausztrália ritkaföldfémkészleteit attól, hogy az egyébként is domináns Kína megszerezze azokat. Az érintetteknek két hetük van a részvényeik eladására.
A ritkaföldfémek kulcsfontosságúak termékek széles körének gyártásához a vadászgépektől az okostelefonig, és Kína uralja a világpiacot, fegyverként használja, hogy globálisan domináljon ezen a téren.
Az Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete (U. S. Geological Survey – USGS) becslése szerint Ausztrália rendelkezik a 4. legnagyobb tartalékkal a világon
- Kína,
- Brazília
- és India
után, és a ritkaföldfémek kitermelését végző projektekben az Európai Unió is közvetlen részesedést akar szerezni.
Az egyik projekt a Reuters tudósítása szerint a Northern Minerals bányavállalaté. A cég honlapja szerint a nyugat-ausztráliai Browns Range projekt célja a világ legfejlettebb technológiájával
két nehéz ritkaföldfémet: diszpróziumot és terbiumot kitermelni;
mindkettő elengedhetetlen olyan ágazatok számára, mint a félvezetőgyártás és a védelmi ipar.
A Northern Minerals 500 millió dolláros finanszírozásra számít az amerikai Export Import Banktól is, az EU és az Egyesült Államok ugyanis – Japán példáját követve – próbál szabadulni a kínai függéstől.
Ausztrália védi a ritkaföldfémeit
Az ausztrál ABC beszámolója szerint a részvényeladásra kötelezett hat érintett befektető a hongkongi Ying Tak Ltd., a Real International Resources Ltd., Qogir Trading & Service Co Ltd., a Chuanyou Cong, a Vastness Investment Group Ltd. és a Zhongxiong Lin; összesen a bányavállalat tulajdonjogának 17 százalékát birtokolják.
A pénzügyminiszter közleménye szerint a döntés célja az ország nemzeti érdekeinek védelme és a külföldi befektetésekre vonatkozó szabályozás betartásának biztosítása.
„Szilárd és megkülönböztetésmentes külföldi befektetési keretrendszert működtetünk, és szükség esetén további lépéseket fogunk tenni nemzeti érdekeink védelme érdekében ebben az ügyben” – tudatta nyilatkozatában.
A Northern Minerals egyelőre csak annyit közölt, hogy tudomása van a pénzügyminiszter utasításairól, és fontolgatja a következő lépéseit.
A cég részvényeinek ára mindenesetre a hírre több mint 8 százalékkal zuhant, majd 4,17 százalékos csökkenéssel, 0,023 ausztrál dollárral zárt – ez kevesebb mint fele a tavalyi kibocsátási árnak. (Egy ausztrál dollár 222,4 forint.)
Nem először avatkozik be a kormány
A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy a vállalatrészvényesi szerkezet már többször beavatkozásra késztette a kormányt. Chalmers a külföldi befektetéseket ellenőrző testület (Foreign Investment Review Board) tanácsára 2023-ban megakadályozta, hogy Vu Jü-hszio Szingapúrban bejegyzett cége, a Yuxiao Fund 9,92 százalékról 19,9 százalékra növelje tulajdonrészét a Northern Mineralsban.
2024-ben öt kínai befektetőt köteleztek arra, hogy értékesítsék a bányavállalatban birtokolt részesedésüket; ennek egy része került a Yin Takhoz. Érdekes módon Chalmers áprilisban még ideiglenes végzéssel megtiltotta a Ying Taknak, hogy szavazhasson a Northern Minerals éves közgyűlésén, és eladja a részvényeit.
A cégnek egyébként sem telefonszáma, sem e-mail címe nem szerepel a hongkongi cégnyilvántartásban, és a többi érintett sem reagált a sajtó megkeresésére.
A kritikus fontosságú ásványok ügye már nem csak kereskedelmi kérdés
John Coyne, az Australian Strategic Policy Institute munkatársa szerint a pénzügyminiszter döntése „fontos jelzés, hogy Ausztrália sokkal inkább hajlandó a befektetési politikát a gazdasági biztonság eszközeként alkalmazni”.
„Ausztrália már évek óta egyértelműen hangsúlyozza, hogy a kritikus fontosságú ásványi anyagok ügye már nem csupán kereskedelmi kérdés, ezek állnak a stratégiai verseny, az ipari ellenálló képesség és a gazdasági biztonság középpontjában” – nyilatkozta az ABC-nek.
A Deutsche Welle emlékeztetett, hogy a Browns Range projektben kitermelendő a diszpróziumot és terbium elengedhetetlenek a hőálló, nagy teljesítményű mágnesek gyártásához. Ezeket tiszta energiát hasznosító alkalmazásokban, például hibrid járművekben és szélturbinákban, valamint speciális védelmi célokra is felhasználják.
Kína jelenleg szinte teljes mértékben uralja a világ diszpróziumpiacát, a bányászat 60, a globális feldolgozás 95-98 százalékát adja.
A Northern Mineral finomítót is tervez, beindításakor az lesz majd a feldolgozott diszprózium első jelentős, nem kínai forrása.