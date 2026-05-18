Deviza
EUR/HUF360,36 -0,18% USD/HUF309,31 -0,49% GBP/HUF414,25 +0,12% CHF/HUF394,01 -0,2% PLN/HUF84,92 -0,07% RON/HUF69,19 -0,22% CZK/HUF14,82 -0,14% EUR/HUF360,36 -0,18% USD/HUF309,31 -0,49% GBP/HUF414,25 +0,12% CHF/HUF394,01 -0,2% PLN/HUF84,92 -0,07% RON/HUF69,19 -0,22% CZK/HUF14,82 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 770,54 +0,06% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 996 +0,1% OTP41 400 +0,72% RICHTER12 380 -1,7% OPUS300,5 -2,16% ANY7 970 +0,38% AUTOWALLIS147 -1,36% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 228,88 -0,67% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 837,69 +0,83% BUX131 770,54 +0,06% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 996 +0,1% OTP41 400 +0,72% RICHTER12 380 -1,7% OPUS300,5 -2,16% ANY7 970 +0,38% AUTOWALLIS147 -1,36% WABERERS4 600 -1,3% BUMIX9 228,88 -0,67% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 837,69 +0,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ásványkincs
Ausztrália
ritkaföldfémek

Valaki nem kér belőlük, megvédik az országot: beavatkozott a kormány, két hetet kapott Kína, hogy mindent eladjon – „Szükség esetén további lépéseket teszünk!"

Hat cégnek kell eladni a részesedését. Ausztrália rendelkezik a világ 4. legnagyobb ritkaföldfémkészletével.
M. Cs.
2026.05.18, 14:27
Frissítve: 2026.05.18, 14:50

Jim Chalmers ausztrál pénzügyminiszter hétfőn utasítást adott újabb hat, Kínához köthető részvényesnek, hogy szabaduljon meg a Northern Minerals bányavállalatban meglévő részesedésétől. A cél: megvédeni Ausztrália ritkaföldfémkészleteit attól, hogy az egyébként is domináns Kína megszerezze azokat. Az érintetteknek két hetük van a részvényeik eladására.

Ausztrália
Ausztrália rendelkezik a 4. legnagyobb ritkaföldfém-tartalékkal / Fotó: AFP

A ritkaföldfémek kulcsfontosságúak termékek széles körének gyártásához a vadászgépektől az okostelefonig, és Kína uralja a világpiacot, fegyverként használja, hogy globálisan domináljon ezen a téren.

Az Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete (U. S. Geological Survey – USGS) becslése szerint Ausztrália rendelkezik a 4. legnagyobb tartalékkal a világon 

  • Kína, 
  • Brazília 
  • és India 

után, és a ritkaföldfémek kitermelését végző projektekben az Európai Unió is közvetlen részesedést akar szerezni.

Az egyik projekt a Reuters tudósítása szerint a Northern Minerals bányavállalaté. A cég honlapja szerint a nyugat-ausztráliai Browns Range projekt célja a világ legfejlettebb technológiájával 

két nehéz ritkaföldfémet: diszpróziumot és terbiumot kitermelni;

mindkettő elengedhetetlen olyan ágazatok számára, mint a félvezetőgyártás és a védelmi ipar.

A Northern Minerals 500 millió dolláros finanszírozásra számít az amerikai Export Import Banktól is, az EU és az Egyesült Államok ugyanis – Japán példáját követve – próbál szabadulni a kínai függéstől.

Ausztrália védi a ritkaföldfémeit

Az ausztrál ABC beszámolója szerint a részvényeladásra kötelezett hat érintett befektető a hongkongi Ying Tak Ltd., a Real International Resources Ltd.,  Qogir Trading & Service Co Ltd., a Chuanyou Cong, a Vastness Investment Group Ltd. és a Zhongxiong Lin; összesen a bányavállalat tulajdonjogának 17 százalékát birtokolják.

A Northern Minerals terbiumot és diszpróziumot fog kitermelni / Fotó: AFP

A pénzügyminiszter közleménye szerint a döntés célja az ország nemzeti érdekeinek védelme és a külföldi befektetésekre vonatkozó szabályozás betartásának biztosítása.

„Szilárd és megkülönböztetésmentes külföldi befektetési keretrendszert működtetünk, és szükség esetén további lépéseket fogunk tenni nemzeti érdekeink védelme érdekében ebben az ügyben” – tudatta nyilatkozatában.

A Northern Minerals egyelőre csak annyit közölt, hogy tudomása van a pénzügyminiszter utasításairól, és fontolgatja a következő lépéseit. 

A cég részvényeinek ára mindenesetre a hírre több mint 8 százalékkal zuhant, majd 4,17 százalékos csökkenéssel, 0,023 ausztrál dollárral zárt – ez kevesebb mint fele a tavalyi kibocsátási árnak. (Egy ausztrál dollár 222,4 forint.)

Nem először avatkozik be a kormány

A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy a vállalatrészvényesi szerkezet már többször beavatkozásra késztette a kormányt. Chalmers a külföldi befektetéseket ellenőrző testület (Foreign Investment Review Board) tanácsára 2023-ban megakadályozta, hogy Vu Jü-hszio Szingapúrban bejegyzett cége, a Yuxiao Fund 9,92 százalékról 19,9 százalékra növelje tulajdonrészét a Northern Mineralsban.

Az ausztrál kormány már többször közbeavatkozott / Fotó: AFP

2024-ben öt kínai befektetőt köteleztek arra, hogy értékesítsék a bányavállalatban birtokolt részesedésüket; ennek egy része került a Yin Takhoz. Érdekes módon Chalmers áprilisban még ideiglenes végzéssel megtiltotta a Ying Taknak, hogy szavazhasson a Northern Minerals éves közgyűlésén, és eladja a részvényeit.

A cégnek egyébként sem telefonszáma, sem e-mail címe nem szerepel a hongkongi cégnyilvántartásban, és a többi érintett sem reagált a sajtó megkeresésére.

A kritikus fontosságú ásványok ügye már nem csak kereskedelmi kérdés

John Coyne, az Australian Strategic Policy Institute munkatársa szerint a pénzügyminiszter döntése „fontos jelzés, hogy Ausztrália sokkal inkább hajlandó a befektetési politikát a gazdasági biztonság eszközeként alkalmazni”.

„Ausztrália már évek óta egyértelműen hangsúlyozza, hogy a kritikus fontosságú ásványi anyagok ügye már nem csupán kereskedelmi kérdés, ezek állnak a stratégiai verseny, az ipari ellenálló képesség és a gazdasági biztonság középpontjában” – nyilatkozta az ABC-nek.

Újabb hat kínai céget golyózna ki a projektből / Fotó: Northern Minerals

A Deutsche Welle emlékeztetett, hogy a Browns Range projektben kitermelendő a diszpróziumot és terbium elengedhetetlenek a hőálló, nagy teljesítményű mágnesek gyártásához. Ezeket tiszta energiát hasznosító alkalmazásokban, például hibrid járművekben és szélturbinákban, valamint speciális védelmi célokra is felhasználják.

Kína jelenleg szinte teljes mértékben uralja a világ diszpróziumpiacát, a bányászat 60, a globális feldolgozás 95-98 százalékát adja.

A Northern Mineral finomítót is tervez, beindításakor az lesz majd a feldolgozott diszprózium első jelentős, nem kínai forrása.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu