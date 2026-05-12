Deviza
EUR/HUF356,89 +0,32% USD/HUF303,49 +0,49% GBP/HUF411,86 +0,25% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,12 +0,26% RON/HUF68,55 +0,33% CZK/HUF14,66 +0,28% EUR/HUF356,89 +0,32% USD/HUF303,49 +0,49% GBP/HUF411,86 +0,25% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,12 +0,26% RON/HUF68,55 +0,33% CZK/HUF14,66 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Péter
V4
Orbán Viktor
Magyarország
Európai Unió
Ausztria

Ausztria csak Orbán Viktor távozására várt: ez lehet a terve Magyarországgal, máris átvenné az irányítást – még az EU is félve nézi

Ausztria előtt ritkán adódik akkora geopolitikai ziccer, mint Magyar Péter miniszterelnök hivatalba lépésével, legalábbis az osztrák sajtó erről ír. Magyarország szuverenista pozíciója gyengült a kormányváltással, a forgatókönyv szerint pedig 2026 májusában Bécs és Budapest előtt megnyílik a lehetőség egy új, „Visegrád plusz” típusú közép‑európai szövetség kialakítására az EU‑n belül, amely Brüsszelben is érezhetően növelhetné a térség politikai súlyát.
Csókási Annamária
2026.05.12, 07:18
Frissítve: 2026.05.12, 08:09

Magyar Péter szombati beiktatása nemcsak Budapesten, hanem Bécsben is új politikai lehetőségeket nyithat meg: egy szélesebb közép‑európai blokk gondolatát az Európai Unión belül. A Die Presse egyik friss, Christian Ultsch által jegyzett vezércikke szerint Ausztria számára itt az idő, hogy a magyar kormányfővel együtt gondolkodjon egy „Visegrád plusz” konstrukción, amely túllép a hagyományos visegrádi kereteken. De vajon mit nyerne, és mit kockáztatna ezzel Ausztria?

Bécs, Ausztria osztrák főváros miniszterelnök magyar
Ausztria különösen örül Magyar Péter miniszterelnök beiktatásának / Fotó: Pixabay

Ausztria és Magyarország: kihasználatlan közép‑európai potenciál

A kommentár szerint a Tisza elnökének beiktatása fontos pillanat Ausztria számára: most lehetne újraértelmezni Bécs szerepét a térségben, a puszta gazdasági jelenlétről egy tudatos, politikai szövetségépítő szerepre váltva.

A felvetés lényege, hogy Ausztria – a cikk értelmezésében – eddig alulhasznosította a közép‑európai kapcsolatrendszerét, miközben a visegrádi országokkal közös érdekei számos uniós vetületben egyértelműek. A kérdés csak az, hogy egy ilyen blokk hogyan kerülhetné el, hogy Brüsszelben

azonnal „ellenzéki tömbként” címkézzék fel.

A „Visegrád plusz” koncepció Ultsch olvasatában azt jelentené, hogy Ausztria – a már létező formátumok, például a cseh–szlovák–osztrák együttműködés mellett – strukturáltan kapcsolódna a visegrádi országokhoz.

Ez nem formális szerződést, sokkal inkább folyamatos politikai egyeztetést, közös állásfoglalásokat és koordinált fellépést jelentene az uniós döntéshozatalban. De miként lehet egyszerre belül maradni a „mag‑Európa” körön, és közben egy külön közép‑európai erőközpontot is építeni?

Közép‑Európa hangja

A Die Presse vezércikke szerint a magyar kormányváltás ablakot nyit arra, hogy a jogállamisági vitáktól terhelt múlt után újraépüljön a bizalom Budapest és a nyugat‑európai partnerek között. Ebben a helyzetben Ausztria „hídszerepe” felértékelődhet: 

  • Bécs közvetíthet a visegrádi érdekek és a brüsszeli döntéshozók között, 
  • miközben saját regionális súlyát is növeli. 

Kérdés azonban, hogy a régi reflexek – a V4‑ekkel szembeni bizalmatlanság és a blokkoktól való félelem – mennyire fékezik majd az osztrák politikai elitet abban, hogy átvegye az irányítást a régióban, amelynek lehetőségét most Orbán Viktor távozása teremtette meg a számára, részben azzal, hogy Magyarország szuverenista pozíciója gyengült. 

Mi lehet ennek az új szövetségi gondolatnak a tétje?

Ha Ausztria valóban komolyan veszi a „Visegrád plusz” ötletét, az a Die Presse értelmezése szerint nemcsak egy külpolitikai gesztus, hanem stratégiai újrapozicionálás lenne: Közép‑Európa nemcsak piac, hanem politikai projekt is.

Egy ilyen blokk nagyobb tárgyalóerőt biztosíthatna a régió országainak az uniós költségvetés, az iparpolitika vagy a migrációs dossziéknál, ugyanakkor új konfliktusokat is hozhatna a „régi” tagállamokkal.

A következő hónapok választ adnak majd arra, hogy Bécs él‑e a Magyar megválasztása által megnyílt lehetőséggel, vagy a közép‑európai szövetségi terv ismét megmarad egy ambiciózus, de kihasználatlan koncepció szintjén.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu