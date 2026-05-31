Ausztria eddig segített az autósoknak, de ennek hétfőtől vége lehet

Éles feszültség várható az osztrák kormánykoalícióban, hatályát veszti ugyanis az üzemanyagár-stop fele. Jelentősen drágább árakkal szembesülnek az autósok hétfőn a kutakon, ha az utolsó pillanatban nem születik megállapodás. Ausztria is azon országok közé tartozik, ahol a kormány beavatkozott, hogy enyhítsen az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatti energiasokkon.

Wolfgang Hattmannsdorfer, Ausztria gazdasági és energiaügyi minisztere szerint a piaci beavatkozásoknak rövid távúaknak kell lenniük / Fotó: NurPhoto via AFP

Már március legelején úgy döntött az osztrák kormány, hogy a benzinkutak csak hétfőn, szerdán és pénteken emelhetnek árat, és részlegesen felszabadították a nemzeti olajtartalékokat is.

Áprilisban az OMV 56 ezer tonna nyersolajat vásárolt ebből a vésztartalékból, hogy előre beavatkozzon a rendszerbe.

Az Austrian Press internetes portál tudósítása szerint az üzemanyagár-fék az ásványolajadó ideiglenes csökkentését és a finomítók profitmarzsának korlátozásával ötvözi. Ezek az intézkedések együttesen azt jelenti, hogy az osztrák autósok tankonként jelenleg nagyjából öt eurót (1770 forintot) takarítanak meg.

Ausztria csak ideiglenesen enyhített

Az intézkedés azonban csak május végéig érvényes,

és a portál értesülése szerint a koalíción belüli vita élesebb, mint valaha. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Új Ausztria és Liberális Fórum (Das Neue Österreich und Liberales Forum – Neos) azt olajtársaságokra vonatkozó árréskorlát a tervek szerint szűnjön meg.

Hétfőtől drágulhat az üzemanyag / Fotó: APA-Images via AFP

A szociáldemokraták (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ) viszont ragaszkodik ahhoz, hogy az intézkedést életben kell tartani, mert a magas árak indokolják a folyamatos beavatkozást.

Ha nem születik megállapodás, akkor az üzemanyag június 1-jétől literenként körülbelül öt centtel (17,7 forinttal) drágul – ez nagyjából 2,50 eurós (885 forintos) emelkedést jelent egy 50 literes tank esetében.

Emelkednek az árak a kutakon

Az üzemanyagok ára pedig folyamatosan emelkedik Ausztriában, az E-Control adatai szerint május 25-én egy liter

dízel 1,858,

a szuper benzin 1,763

euróba került – ez 657,4, illetve 623,8 forintot jelent, és mindkettő valamivel magasabb az áprilisinál.