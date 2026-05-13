Ez is megértük: bezárhat az utolsó autógyár a nyugat-európai országában, Szlovákia teheti tönkre – most Kínának rimánkodik a kormány, hogy mentse meg
Egyre nagyobb az aggodalom a Volvo genti gyárának jövőjét illetően, mivel a Volvo Cars bevétel- és profitcsökkenésről számolt be a 2026-os első negyedévben. A Gentben található üzem mintegy 6500 embert foglalkoztat, ezzel Flandria egyik legnagyobb ipari munkaadója és Belgium utolsó megmaradt autógyára.
A The Brussels Times cikke szerint az üzemben XC40, EX40, EC40, V60 és EX30 modelleket gyártanak. 2025-ben összesen 212 177 autó gördült le a szerelőszalagjairól.
A szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy a genti gyár jövőre elveszítheti három elektromos modelljéből kettőt, amiket a Volna új, a szlovákiai Kassában épülő üzemében gyárthatnak majd. A Renault Vilvoorde, az Opel Antwerpen, a Ford Genk és az Audi Vorst bezárása után ez a lépés Belgium utolsó autógyárát fenyegeti.
A Bart De Wever miniszterelnök vezette szövetségi kormány már létrehozott egy munkacsoportot a telephely jövőjének biztosítására. A munkacsoport sajtóhírek szerdán találkozik a Volvo Car Ghent vezetőségével.
Maxime Prévot külügyminiszter optimistán nyilatkozott a Volvo Gent jövőjével kapcsolatban, miután meglátogatta a cég anyavállalatának kutatás-fejlesztési központját Hangcsouban.
„A Geely többet akar befektetni Európában, megpróbáltam meggyőzni őket, hogy Belgiumnak, különösen a genti gyárnak számos előnye van, országunkat pedig globálisan is elismeri kutatás-fejlesztési központként. Logisztikai szempontból Belgium fontos csomópont, az Antwerpen–Bruges kikötővel és a számos vasúti kapcsolattal” – sorolta a tárcavezető.
Januártól márciusig a Volvo összesen 153 316 autót szállított le az ügyfeleknek, ami 11 százalékos csökkenést jelent 2025 azonos időszakához képest. Azonban a teljesen elektromos autók értékesítése 12 százalékkal nőtt.
A Volvo két fő piacán, Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban az értékesítés 18 százalékkal, illetve 32 százalékkal esett vissza, mindkét országban körülbelül 33 300 darabra. Kínában a Volvo erős versennyel néz szembe a kínai gyártók miatt, az Egyesült Államokban pedig az e-autók vásárlására vonatkozó adókedvezmények megszüntetése játszott szerepet az eladások jelentős csökkenésében.
Az értékesítés Németországban (–25 százalék) és a hazai piacon, Svédországban (–11 százalék) és Belgiumban (–14 százalék) is csökkent.
Az új elektromos autó megmentheti az évet
Ennek eredményeként a negyedéves bevétel 12 százalékkal, 72,6 milliárd svéd koronára (6,7 milliárd euróra) esett vissza. Az üzemi eredmény (EBIT) 17 százalékkal, 1,6 milliárd svéd koronára zsugorodott, amit tovább nehezítettek az amerikai importvámok, az értékvesztések és az amortizációk.
A Volvo ennek ellenére továbbra is arra számít, hogy az egész évben több autót ad el, mint 2025-ben. Bár a második negyedévben még csökkenést prognosztizál, az autógyártó bízik abban, hogy az új, EX60-as elektromos SUV-modellje meghozza számára a várt áttörést. Ennek a modellnek a gyártása a múlt héten kezdődött meg a svédországi Torslanda gyárban, a szállítások pedig nyáron indulnak. Állításuk szerint a megrendelések továbbra is a várakozások felett vannak, és a megrendelt autók árrései is felülmúlták a vállalat várakozásait.