Dollármilliárdokat bukik a világ a kialvatlan embereken

A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy bár az alvás mennyisége országonként eltérő, általános tendencia az alvás időzítésének kitolódása és minőségének romlása. Ezt a folyamatot a technológiai fejlődés, a munkaszervezés átalakulása, az urbanizáció és a társadalmi normák együttesen alakítják. Ugyanakkor az alvás egyre kevésbé magánügy, és egyre inkább gazdasági kérdés.

Az alváshiány a fejlett országokban akár a GDP 1-3%-ának megfelelő veszteséget is okozhat

A közgazdasági kutatások alapján az alvás a termelékenység egyik kulcsinputjának tekinthető, így hiánya makroszinten is mérhető veszteségeket okoz. A fejlett gazdaságokban ez akár a GDP 1-3%-át is elérheti, ami jelentős, rendszerszintű hatásra utal – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

De hogyan jutunk el az egyéni alváshiánytól a makrogazdasági veszteségekig?

A megfelelő mennyiségű alvás elengedhetetlen a testi, mentális és lelki jóllétünk szempontjából, és végső soron a megfelelő minőségű és hatékonyságú munkavégzés szempontjából. Ezzel ellentétben az alvás hiánya rontja az egyéni koncentrációt, a döntéshozatali képességet és a reakcióidőt, miközben növeli a hibázás esélyét és a (fizikai) fáradtságot. Az alvásromlás rosszabb életminőséggel, idővel pedig mentális kimerültséggel jár. Mindez rontja a munkavállaló termelékenységét (pl. lassabban, kevésbé odafigyelve, hibákkal dolgozik), vagyis az alváshiány első hatása az, hogy az egyén kevésbé hatékonyan dolgozik.

Az alváshiány ugyanakkor nemcsak a teljesítményt rontja, hanem az egészséget is. Az alváshiány és az alvászavarok jelentős közvetlen és közvetett gazdasági költségekkel járnak Európában: növelik az egészségügyi kiadásokat, miközben hozzájárulnak a kieső munkanapokhoz (munkáltatónál költségként jelenik meg), a csökkent munkahelyi teljesítményhez és a korai munkaerőpiaci kilépéshez. Ezek a hatások tovább erősítik az alváshiány gazdasági következményeit.

Amikor mindezeket a tényezőket összeadjuk, már makroszinten is jól látható a hatás. Egy 2017-es tanulmány öt OECD-országra becsülte az elégtelen alvás gazdasági terhét (Kanada, USA, Egyesült Királyság, Németország, Japán). Eszerint az alváshiány miatt az öt vizsgált országban évente akár 680 milliárd dollár veszteség is keletkezhet.