Azeri gázzal válna le az orosz energiáról Szlovákia: Magyarország is kulcsszerepet kaphat

Egy legalább tízéves gázvásárlási szerződésről egyeztet Tomas Taraba szlovák miniszterelnök-helyettese és környezetvédelmi miniszter azeri kollégájával. Az azeri Report hírügynökségnek azt mondta, hogy már csak a gáz szállítási útvonaláról kell dönteni. A tárgyalások arról folynak, hogy mely csővezetékeket lehet használni, és milyen mennyiségben az azeri gáz eljuttatásához Szlovákiába.

A TANAP vezeték az azeri gázexport fő útvonala / Fotó: SuYapi

Egy korábbi hírben azonban már volt szó a lehetséges szállítási útvonalról. Az MTI 2023-ban azt írta Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter szófiai közlésére hivatkozva, hogy Szlovákia, Bulgária, Románia és Magyarország megállapodott az e szállítást is szolgáló úgynevezett Szolidaritási Gyűrű fejlesztéséről. Ehhez az érintett országok uniós támogatást is szerettek volna kapni, hiszen „az újabb energiaforrások bevonása valódi európai ügy, ezért ez európai kötelezettség is”.

A miniszter tudatta, hogy a magyar átviteli rendszerirányító (az FGSZ Zrt.) készen áll, ahogyan a kormány is kész minden szükséges fejlesztésre, hogy évi ötmilliárd köbméteresre bővítse a Szolidaritási Gyűrű Romániából Szlovákiába tartó magyar szakaszának kapacitását. A Szolidaritási Gyűrűvel kapcsolatos hazai előkészületekről a Világgazdaság korábban többször beszámolt.

A friss szlovákiai terveket taglaló hírben azonban még nem szerepel a beszerzendő azeri gáz mennyisége, márpedig ezen is múlik, hogy a szállításhoz mely vezetékeket lehet majd igénybe venni. Mindazonáltal egyszer már megoldották a kérdést: az azeri Socar 2024. december 1-jétől már juttatott földgázt Szlovákiába egy rövid távú kísérleti szerződés alapján. A megállapodás feltételeit, beleértve a szállítási szinteket és azok költségeit, nem hozták nyilvánosságra.

A Világgazdaság megkérdezte a hazai földgázrendszer irányítóját és üzemeltetőjét, hogy a Szlovákiába tartó 2024-es azeri gázszállítmány a társaság rendszerén haladt-e keresztül, illetve van-e szó arról, hogy majd Magyarországon keresztül továbbítják a fenti, legalább tíz évre szóló megállapodás alapján érkező gázt. A válasz szerint az FGSZ Zrt. a szállítórendszert üzemelteti, nincs információja földgázkereskedelmi szerződésekről. A társaság szállítórendszere entry-exit rendszer, a határkeresztező és belföldi pontokon a rendszerhasználók a szállítási igényükhöz a rendelkezésre álló kapacitásokat meghatározott aukciókon tudják lekötni, de azt nem kell közölniüük az FGSZ-szel, hogy milyen irányból milyen irányba milyen forrást terveznek szállítani.

A mostani hírben szereplő beszerzéssel Szlovákia az Európai Unió azon új jogszabályához igazodik, amely szerint a tagországoknak fokozatosan meg kell szüntetniük az orosz gáz beszerzését

– emlékeztet az Interfax. Az importőr Slovensky plynarensky priemysel (SPP) ezért eladók sorával egyeztet. Azerbajdzsán eddig 16 országgal kötött gázszállítási szerződést, közülük 13 európaival. Ezek Olaszország, Görögország, Bulgária, Románia, Magyarország, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Észak-Macedónia, Németország, Ukrajna és Ausztria. Arról, hogy Szlovákia hogyan készül az orosz gáz nélküli időkre, a Világgazdaság februárban írt részletesen.