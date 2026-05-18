Kiadták a riasztást: Németországnak 12 hete maradt hátra, utána jön a legrosszabb, most Merz kancelláron múlik minden – leállhat a teljes import
Bár az előző negyedévhez képest enyhe javulás tapasztalható, ez nem lesz tartós, épp ellenkezőleg, ha Iránban továbbra is feszült marad a helyzet, Németország hamarosan ellátási szűk keresztmetszettel nézhet szembe – állapította meg a napokban a Bajor Gazdasági Szövetség.
Rosszat sejtet a bajor búzasörindex
A német gazdaság jelenleg ugyan még képes beszerezni a szükségleteit, azonban már mutatkoznak a Hormuzi-szorosbeli patthelyzet következtében kialakuló alapanyaghiány jelei, ami lassítja a fogyasztást, megnehezíti a termelést, valamint csökkenti a beruházási hajlandóságot is
– figyelmeztetett Wolfram Hatz, a szövetség elnöke a legfrissebb búzasörindex bemutatásakor.
A Bajorországban uralkodó gazdasági hangulatot mérő búzasörindexet a Bajor Gazdasági Szövetség évente kétszer teszi közzé. A felmérésen alapuló mutató a vállalatok prosperitásba vetett bizalmát szimbolikusan egy búzasörös pohár töltöttségi szintjével illusztrálja.
Az egekbe szökött az energia és több, az Öböl-térségből származó alapvető ipari anyag ára is – figyelmeztetett Hatz, ezek között megemlítve
- a metanolt,
- a nitrogénműtrágyákat,
- a héliumot és
- az alumíniumot.
Németország és Európa ezekből nem importál túl sokat, ám – akárcsak az olaj és a földgáz esetében – itt is Ázsia miatt aggódhatnak a németek is. Arról van szó ugyanis, hogy ezeket az alapanyagokat főként kínai és indiai cégek veszik a Perzsa-öböl térségéből, viszont az általuk gyártott félkész termékek beépülnek a német vállalatok ellátási láncába is.
Mivel az alapanyagok szállítása elakadt, az ázsiai cégeknek alternatív beszállítókat kellett keresniük, és most kisebb mennyiségű nyersanyagot tudnak beszerezni magasabb áron.
Nyolcszoros fuvardíj-növekedés
További költségnövekedést okoz, hogy az indiai beszállítók kénytelenek sok esetben a tengeri szállításról légire váltani, ami a fuvardíjakat a nyolcszorosukra emeli.
Mindezen kívül Ázsiában már most is vannak termelési korlátozások, többek között éppen az energiaválság miatt. Ez Németországot is érinti, mivel a korlátozások a németországi termeléshez elengedhetetlen különféle köztes termékekre és alkatrészekre is kiterjednek.
Eközben lassan befutnak az európai kikötőkbe a Hormuzi-szoros lezárásakor már tengeren lévő hajók közül az utolsók is, azaz küszöbön az import teljes leállása.
Hacsak nem szűnik meg sürgősen a Hormuzi-szoros lezárása, Németország súlyos válsággal nézhet szembe.
A Bajor Gazdasági Szövetség szerint Németországnak most már maximum 12 hete van, ha a legrosszabbat el akarja kerülni, Friedrich Merz kancellárnak ezért haladéktalanul intézkednie kell.
Követelik egyebek között
- a munkaerőre rakódó költségek mérséklését,
- a társadalombiztosítási rendszer reformját,
- valamint az energiaárak és adók csökkentését.
A reformok lehetősége még mindig nyitva áll, most kell cselekedni, még a nyári szünet előtt
– zárta mondandóját Hatz.