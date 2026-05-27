Állig felfegyverzik a bankokat, béke helyett az égből szakad a halál Oroszországban és Ukrajnában

Az ukrán háború nem frontvonalharc, hatalmas távolságokra mérnek egymásra csapásokat az ellenfelek. Készülődő békekötésnek nincs nyoma, a szélesedő légi hadviselés nyomán inkább az rajzolódik ki, hogy új szakaszába lépett a konfliktus. Ennek friss jele: Oroszország olyan törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi a jegybank és más pénzügyi intézmények számára, hogy felfegyverkezzenek és drónokat lőjenek le.

Az orosz központi bank sincs már biztonságban, ők is felfegyverkezhetnek az új jogszabály szerint / Fotó: Anadolu via AFP

Az új jogszabályt kedden fogadták el, és a Financial Times szerdai beszámolója szerint jogi utat nyit arra, hogy

az orosz jegybank,

a legnagyobb hitelezőnek számító Sberbank

és a készpénzszállítókat összefogó Orosz Készpénzbegyűjtő Szövetség

zavaróberendezésekkel és egyéb légvédelmi eszközökkel szerelhesse fel magát. Ez nem elég, a változás látványos külsőségekkel is jár. A pénzügyi szervezetek munkatársai fegyvert is viselhetnek majd – ezt egy orosz törvényhozó közölte. Hozzátette: az intézkedéseket nem állami forrásból finanszírozzák majd.

A személyzet fegyvert fog viselni, miközben drónelhárító rendszereket és zavaróberendezéseket telepítenek a pénzügyi infrastruktúrák közelébe

– mondta Anatolij Akszakov, az alsóház pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának vezetője az RBC orosz műsorszolgáltatónak.

Véletlen egybeesés, vagy válasz az orosz lépésre – az ukránoktól nem állnak távol az ily „viccek” –, de szerda hajnalban támadás érte a jegybank szevasztopoli fiókját – erről Mihail Razvozsajev, a régió kormányzója számolt be a brit lap szerint. A Krím fő kikötővárosa elleni támadás során az ukrán hadsereg többféle fegyvert vetett be, köztük brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat – írta az orosz Max üzenetküldő alkalmazásban.

A lap úgy magyarázza: az orosz jogszabályi lépés rávilágít a Kreml növekvő aggodalmára Ukrajna nagy hatótávolságú támadó képességei miatt. A hatótávolság és a célpontlista az elmúlt hónapokban folyamatosan bővült válaszul Oroszország halálos légicsapásaira Kijev és más városok ellen.

Mindkét félnek van miért aggódnia, és még szomszédaiknak is,

mint a baltiak, akikre az utóbbi hetekben folyamatos fenyegetést jelentenek az eltévedt ukrán drónok. Az orosz olajlétesítményeket pusztító támadások érik, de nem csak azokat.