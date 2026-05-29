Rejtett járatok és álajtók: döbbenetes részletek derültek ki a kínai halálbányáról

Titkos alagutak, hamis tervrajzok és nyilvántartás nélkül dolgozó bányászok – egyre súlyosabb szabálytalanságokra derül fény az elmúlt több mint 15 év legsúlyosabb kínai bányaszerencsétlenségének vizsgálata során. A múlt pénteki tragédiában legalább 82 ember vesztette életét az észak-kínai Sanhszi tartományban található Liushenyu szénbánya járataiban.
VG
2026.05.29, 12:20
Frissítve: 2026.05.29, 12:39

A hivatalos tájékoztatás szerint a késő esti órákban bekövetkezett gázrobbanásban további 128 ember megsérült, két munkást pedig továbbra is eltűntként keresnek. A baleset a legsúlyosabb kínai bányakatasztrófa 2009 óta, amikor a hejlungcsiangi Hszinhszing bányában történt robbanás 108 ember életét követelte – írja az Origo.

Elképesztő dolgok derültek ki a kínai szénbánya valódi helyzetéről (illusztráció)
Fotó: Anadolu via AFP

Kettős rendszerrel tévesztették meg a hatóságokat a bánya üzemeltetői

A lap arról ír, hogy a Shanxi Tongzhou Coal Coking által üzemeltetett bánya két külön tervrajz- és megfigyelőrendszert működtetett. Az egyik a tényleges föld alatti hálózatot mutatta, míg a másikat kizárólag a hatósági ellenőrzésekhez használták, hogy bizonyos járatokat eltitkoljanak az ellenőrök elől.

Az illegális járatokból kitermelt szenet nem tüntették fel a hivatalos termelési adatokban, így adót sem fizettek utána. A kínai köznyelvben az ilyen kettős dokumentációt jin-jang rajzoknak nevezik: az egyik nyíltan a hatóságoknak készült, a másikat pedig titokban kezelték.

A Hszinhua állami hírügynökség szerint a bányában dróthálóval és habarccsal lefújt műanyag zsákokkal kialakított álajtókat is használtak, amelyek szinte teljesen beleolvadtak a sziklafalakba. Amikor ellenőrök érkeztek, a dolgozók lezárták ezeket a rejtett átjárókat, majd szénhamuval kenték be őket, hogy észrevétlenek maradjanak.

Százával dolgoztak nyilvántartás nélkül

A vizsgálat szerint az üzemeltető alvállalkozókon keresztül foglalkoztatott munkásokat a titkos járatokban, anélkül hogy biztosította volna számukra a kötelező azonosító és helymeghatározó eszközöket. A dolgozókat a hivatalos beléptetési rendszerben sem regisztrálták.

A hatóságok normál esetben ezekkel az eszközökkel tudják nyomon követni, hogy a bányászok hol tartózkodnak a föld alatt, különösen vészhelyzet idején.

A robbanás pillanatában a hivatalos nyilvántartás mindössze 124 lent dolgozó munkást jelzett, miközben valójában 247 ember tartózkodott a bányában. Ez azt jelenti, hogy 123 munkás teljesen kívül maradt a hivatalos felügyeleten.

Az állami média szerint a pontatlan térképek és a hiányzó helymeghatározási adatok jelentősen akadályozták a mentési munkálatokat.

