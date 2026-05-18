Zugbányászat az aranyért: kétszáz illegális külföldi vállalkozást azonosítottak egy országban

A vizsgálatot a kameruni hatóságok azután rendelték el, hogy feltűnően nagy eltérések mutatkoztak Kamerun hivatalos aranyexport-adatai és a fogadó országok – különösen az Egyesült Arab Emírségek – által közölt importstatisztikák között. Az ügy ismét ráirányította a figyelmet az illegális aranybányászat, a csempészet és a korrupció évek óta húzódó problémájára – írja az Origo.

Afrikában az aranybányászat sok esetben kisipari, illetve kézzel végzett tevékenységet jelent, melyhez nem egyszer jogsértések kapcsolódnak

Dúl a külföldiek által pénzelt, illegális aranybányászat

A minisztérium közleménye szerint az ellenőrzések során mintegy 200 illegális vállalkozást azonosítottak az ország keleti térségeiben és az Adamawa régióban.

A hatóságok szerint ezek több mint 95 százaléka külföldi kézben van.

A bányák többségében kisüzemi módszerekkel dolgoztak: kézi erővel és egyszerű eszközökkel folyt az arany kitermelése. A nyilvánosságra hozott lista alapján számos érintett céget kínai állampolgárok irányítanak.

A kameruni hatóságok azonnali hatállyal felszólították a vállalkozásokat a tevékenység leállítására, ugyanakkor egyelőre nem közöltek részleteket arról, várhatók-e büntetések vagy jogi eljárások.

Megdöbbentő eltérések a külkereskedelmi adatokaban

Az ügy hátterében az áll, hogy a hivatalos statisztikák között óriási különbségeket találtak. Az extraktív iparágak átláthatóságát ellenőrző nemzetközi szervezet, az EITI tavaly decemberi jelentése szerint Kamerun 953 kilogramm arany kitermelését jelentette, miközben hivatalosan mindössze 22,3 kilogramm exportját vallotta be.

Ezzel szemben a fogadó országok összesen 15,2 tonna, vagyis 15 200 kilogramm Kamerunból származó arany importjáról számoltak be. Ez közel 680-szoros eltérést jelent a hivatalos exportadatokhoz képest.

A szervezett bűnözéssel foglalkozó ISS Közép-Afrika kutatója, Aicha Pemboura szerint az adatok arra utalnak, hogy a kameruni aranytermelés jelentős része – különösen a kisüzemi bányászatból származó mennyiség – nem jelenik meg a hivatalos csatornákban.

A szakértő egy márciusi jelentésben arra figyelmeztetett, hogy az arany jelentős részét informális hálózatokon keresztül csempészhetik ki az országból.