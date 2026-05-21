Bányavállalatok az ebola ellen: már védekeznek az aranytermelő vidékeken

Miközben az Egészségügyi Világszervezet szerint egyelőre nem fenyeget globális ebolapandémia, a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő új járvány már most komoly aggodalmat keltett a nemzetközi nyersanyagpiacokon. A vírus olyan térségekhez közel jelent meg, ahol a világ szempontjából kulcsfontosságú arany-, réz- és kobaltbányák működnek, ezért a bányavállalatok rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be.
VG
2026.05.21, 17:48
Frissítve: 2026.05.21, 17:57

A WHO legfrissebb adatai szerint eddig több mint ötven, megerősített halálos áldozata van az ebolajárványnak Kongó északi részén, Ituri és Észak-Kivu tartományokban, de ennél jóval több, legalább 139 halálesetnél merült fel az ebola gyanúja. A fertőzés már a szomszédos Ugandában is megjelent, miközben a WHO hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet még nem minősül világjárványnak, ugyanakkor nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek. Az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) szintén rendkívüli készültséget rendelt el. A helyzet gazdasági szempontból is aggasztó, különösen nyersanyagpiaci szempontból, mivel a kontinens egyik legjelentősebb aranybányája működik a járványtól sújtott régió közelében. A bányavállalatok megelőző intézkedéseket vezetnek be.

A most kitört, 17. kongói ebolajárvány miatt a nyersanyag-kitermelés is veszélybe kerülhet, megelőző intézkedéseket vezettek be a bányavállalatok / Fotó: Anadolu via AFP

A bányavállalatok az aranytermelőkkel az élen váltottak védekező üzemmódra

A mostani járványt az úgynevezett Bundibugyo-vírustörzs okozza, amely ellen jelenleg nincs jóváhagyott oltóanyag. A korábban kifejlesztett vakcinák elsősorban a Zaire-törzs ellen nyújtanak védelmet, így a helyi lakosság és a bányák dolgozói gyakorlatilag védtelenek a fertőzéssel szemben.

Bár a szakértők szerint ennek a variánsnak alacsonyabb lehet a halálozási aránya, mint a korábbi, rendkívül pusztító Zaire-törzsé, a fertőzés gyors terjedése komoly kockázatot jelent. 

A régióban ráadásul gyenge az állami ellenőrzés, több bányaterületet fegyveres csoportok tartanak fennhatóságuk alatt.

A járvány gócpontjai olyan stratégiai jelentőségű bányavidékek közelében találhatók, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a globális nyersanyagellátásban. A munkások és kereskedők folyamatos mozgása miatt a vírus könnyen terjedhet a bányászati központok között.

Kiemelt figyelem irányul a Kibali aranybányára is, amely Afrika egyik legnagyobb aranykitermelő komplexuma.

A bánya a kanadai Barrick Gold üzemeltetésében működik, és mintegy 7600 ember dolgozik benne.

A vállalat a járvány miatt szigorú ellenőrzéseket vezetett be: minden dolgozónak nyilatkoznia kell arról, honnan jött, különösen az Ituri tartományból érkezők esetében. Kötelező lázmérést rendeltek el az összes belépési ponton, emellett belső tájékoztató kampány indult a tünetek felismeréséről és a higiéniai szabályok betartásáról.

A cég hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs fertőzött a bányában, és a kitermelés zavartalanul folytatódik. A piaci szereplők azonban így is idegesen figyelik a fejleményeket.

A kobalt- és rézpiac is veszélybe kerülhet

A befektetők attól tartanak, hogy a járvány átterjedhet Kongó déli réz- és kobaltövezetére is. Ez különösen érzékenyen érintené a globális akkumulátor- és zöldenergia-ipart, mivel Kongó a világ legnagyobb kobalttermelője és az egyik legfontosabb rézexportőr.

Ha az ebola eléri ezeket a térségeket, az nemcsak logisztikai fennakadásokat okozhat, hanem komoly nyersanyaghiányt és hirtelen árrobbanást is előidézhet a világpiacon. Az arany árfolyama már most emelkedő nyomás alá került a bizonytalanság miatt, de a szakértők szerint egy szélesebb körű fertőzés a réz és a kobalt piacát is megrázhatja.

