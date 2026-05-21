Deviza
EUR/HUF360,75 +0,29% USD/HUF310,95 +0,5% GBP/HUF417,36 +0,42% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF84,88 +0,2% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,26% EUR/HUF360,75 +0,29% USD/HUF310,95 +0,5% GBP/HUF417,36 +0,42% CHF/HUF394,63 +0,39% PLN/HUF84,88 +0,2% RON/HUF68,76 +0,14% CZK/HUF14,84 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 542,18 +0,06% MTELEKOM2 650 +0,83% MOL3 948 -1,01% OTP40 090 -2,52% RICHTER12 310 +0,73% OPUS315 +0,16% ANY7 850 +0,38% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 600 +0,22% BUMIX9 188,65 -0,45% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 828,2 -0,34% BUX131 542,18 +0,06% MTELEKOM2 650 +0,83% MOL3 948 -1,01% OTP40 090 -2,52% RICHTER12 310 +0,73% OPUS315 +0,16% ANY7 850 +0,38% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 600 +0,22% BUMIX9 188,65 -0,45% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 828,2 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyag
energiaválság
iráni háború
Ausztrália
bioüzemanyag
benzin
üzemanyagellátás
fenntarthatóság

Hívatja az üzemanyag-beszállítókat a kormány: nem lesz elég a benzin és a gázolaj – át kell állítani a termelést, gyorsított eljárás jön

Gyorsított eljárásban vezetné be a bioüzemanyag-bekeverési kötelezettséget Ausztrália, hogy csökkentse üzemanyagimport-függőségét és erősítse energiabiztonságát. A lépést az iráni háború miatt megugró olajárak és ellátási kockázatokkal magyarázzák. Ausztrália célja emellett, hogy a jelentős repcemag- és faggyútermelőként saját alapanyagból is fejlessze alacsony szén-dioxid-kibocsátású benzint és gázolajat előállító iparát.
VG
2026.05.21, 08:39
Frissítve: 2026.05.21, 08:55

Ausztrália bioüzemanyagot kevertetne a benzinbe és a dízelolajba, hogy ösztönözze a helyi termelést és növelje energiabiztonságát. A szabályozás kidolgozása prioritássá vált, miután az iráni háború veszélybe sodorta az üzemanyagimportot – közölte a kormány egyik szóvivője.

Ausztrália bioüzemanyagot kevertetne a benzinbe és a dízelolajba 20260310_benzistop_021_VZtankolás üzemanyag Ausztria energiaválság
Ausztrália bioüzemanyagot kevertetne a benzinbe és a dízelolajba / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ausztrália jelentős repcemag- és faggyútermelő, ezeket bioüzemanyag előállítására használják, jelenleg azonban az ország exportálja ezeket a termékeket, míg üzemanyagának túlnyomó részét importálja – mutatott rá a Reuters.

Számos ország igyekszik növelni bioüzemanyag-termelését és -felhasználását azóta, hogy az iráni háború február végén elkezdődött, visszafogva a szénhidrogénexportot a Hormuzi-szoroson keresztül, és felhajtva az olajárakat.

Ausztrália gyorsított eljárásban vezetné be a bioüzemanyag benzinbe való bekeverési kötelezettséget

A benzin, a dízel és a repülőgép-üzemanyag árának emelkedése, valamint az ellátási hiány veszélye a háború kezdete után Ausztráliában is kiemelt téma lett.

A bioüzemanyag-bekeverési kötelezettségek azt írják elő az üzemanyag-forgalmazóknak, hogy az általuk értékesített üzemanyag meghatározott hányada bioüzemanyagból származzon. Ilyen előírásokat számos országban bevezettek benzinre, dízelre és repülőgép-üzemanyagra is.

A kormány a következő hónapokban konzultációt indít arról, milyen kötelezettségeket vezessen be, és az év végére, felgyorsított folyamatban, elkészülhet a szabályozás a közlés szerint.

A konzultáció része lesz az iparággal való egyeztetés, más országok szabályozásának vizsgálata, költség-haszon elemzések készítése, valamint Ausztrália alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyag-termelőként rejlő lehetőségeinek értékelése.

Az ausztrál mezőgazdasági ágazat régóta sürgeti a bioüzemanyag-szektor fejlesztését, és a kormányzati erőfeszítések az elmúlt hónapokban felgyorsultak.

A balközép munkáspárti kormány tavaly 1,1 milliárd ausztrál dollár, vagyis 783,86 millió amerikai dollár támogatást jelentett be a következő évtizedre a termelési infrastruktúra támogatására.

A kormány szerint Ausztráliában az évszázad közepére több tízmilliárd dollár értékű alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyag-ipar jöhet létre.

Ausztrália a ritkaföldfémkészletei megvédése érdekében ultimátumot adott Kínának

Jim Chalmers ausztrál pénzügyminiszter hétfőn utasítást adott újabb hat, Kínához köthető részvényesnek, hogy szabaduljon meg a Northern Minerals bányavállalatban meglévő részesedésétől. A cél: megvédeni Ausztrália ritkaföldfémkészleteit attól, hogy az egyébként is domináns Kína megszerezze azokat. Az érintetteknek két hetük van a részvényeik eladására – számolt be az intézkedésről a Világgazdaság.

Az ausztrál ABC beszámolója szerint a részvényeladásra kötelezett hat érintett befektető a hongkongi Ying Tak Ltd., a Real International Resources Ltd.,  Qogir Trading & Service Co Ltd., a Chuanyou Cong, a Vastness Investment Group Ltd. és a Zhongxiong Lin; összesen a bányavállalat tulajdonjogának 17 százalékát birtokolják.

A Northern Minerals egyelőre csak annyit közölt, hogy tudomása van a pénzügyminiszter utasításairól, és fontolgatja a következő lépéseit. 

A cég részvényeinek ára a hírre több mint 8 százalékkal zuhant.

Energiaválság

Energiaválság
1592 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu