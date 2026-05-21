Hívatja az üzemanyag-beszállítókat a kormány: nem lesz elég a benzin és a gázolaj – át kell állítani a termelést, gyorsított eljárás jön

Ausztrália bioüzemanyagot kevertetne a benzinbe és a dízelolajba, hogy ösztönözze a helyi termelést és növelje energiabiztonságát. A szabályozás kidolgozása prioritássá vált, miután az iráni háború veszélybe sodorta az üzemanyagimportot – közölte a kormány egyik szóvivője.

Ausztrália jelentős repcemag- és faggyútermelő, ezeket bioüzemanyag előállítására használják, jelenleg azonban az ország exportálja ezeket a termékeket, míg üzemanyagának túlnyomó részét importálja – mutatott rá a Reuters.

Számos ország igyekszik növelni bioüzemanyag-termelését és -felhasználását azóta, hogy az iráni háború február végén elkezdődött, visszafogva a szénhidrogénexportot a Hormuzi-szoroson keresztül, és felhajtva az olajárakat.

Ausztrália gyorsított eljárásban vezetné be a bioüzemanyag benzinbe való bekeverési kötelezettséget

A benzin, a dízel és a repülőgép-üzemanyag árának emelkedése, valamint az ellátási hiány veszélye a háború kezdete után Ausztráliában is kiemelt téma lett.

A bioüzemanyag-bekeverési kötelezettségek azt írják elő az üzemanyag-forgalmazóknak, hogy az általuk értékesített üzemanyag meghatározott hányada bioüzemanyagból származzon. Ilyen előírásokat számos országban bevezettek benzinre, dízelre és repülőgép-üzemanyagra is.

A kormány a következő hónapokban konzultációt indít arról, milyen kötelezettségeket vezessen be, és az év végére, felgyorsított folyamatban, elkészülhet a szabályozás a közlés szerint.

A konzultáció része lesz az iparággal való egyeztetés, más országok szabályozásának vizsgálata, költség-haszon elemzések készítése, valamint Ausztrália alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyag-termelőként rejlő lehetőségeinek értékelése.

Az ausztrál mezőgazdasági ágazat régóta sürgeti a bioüzemanyag-szektor fejlesztését, és a kormányzati erőfeszítések az elmúlt hónapokban felgyorsultak.

A balközép munkáspárti kormány tavaly 1,1 milliárd ausztrál dollár, vagyis 783,86 millió amerikai dollár támogatást jelentett be a következő évtizedre a termelési infrastruktúra támogatására.

A kormány szerint Ausztráliában az évszázad közepére több tízmilliárd dollár értékű alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyag-ipar jöhet létre.

