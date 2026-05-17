Visszatér az egyik legmegosztóbb mobiltelefon? Egyre többen menekülnek az okostelefonoktól, új erőre kapnak a régi kedvencek

Az okostelefon-piacon hosszú ideje nem történt valódi forradalom. Az elmúlt évek csúcsmobiljai egyre gyorsabbak, egyre erősebbek és egyre drágábbak lettek, miközben a felhasználói élmény sokak szerint egyre inkább kezdett egyformává válni. A legtöbb készülék ma már ugyanúgy néz ki: nagy kijelző, vékony káva, néhány kamera hátul és mesterséges intelligenciával megtolt szoftveres funkciók. Ebben a környezetben elsőre szinte abszurdnak tűnhet, hogy 2026-ban ismét növekszik az érdeklődés a fizikai billentyűzetes, nyomógombos, sőt, a kinyitható telefonok iránt is. Pedig pontosan ez történik: a BlackBerry-szerű mobilok lassan újra elkezdenek beszivárogni a piacra, és a jelenség sokkal többről szól egyszerű nosztalgiánál.

Visszatérhet a BlackBerry? Elegük van az embereknek a doomscrollingból, ezért hódítanak a retrómobilok / Fotó: junpinzon

Újra hódíthat a BlackBerry-stílus

Az olyan cégek, mint a brit Clicks Technology vagy a kínai Unihertz már kifejezetten erre az új hullámra építenek. Olyan készülékeket fejlesztenek, melyek fizikai billentyűzetet kínálnak az érintőképernyő mellett, vagy teljesen szakítanak a modern okostelefonos dizájnnal. A legismertebb példa a Unihertz Titan sorozata, mely gyakorlatilag modern BlackBerry-utódnak tekinthető: négyzetes kijelző, fizikai QWERTY-billentyűzet, Android-rendszer és minimalista megközelítés.

Ami különösen érdekes, hogy ezeknek a készülékeknek a vásárlói között már nemcsak a régi BlackBerry-felhasználók jelennek meg. A Clicks szerint vásárlóik közel fele soha életében nem használt klasszikus billentyűzetes telefont. Ez azért fontos, mert azt mutatja:

a retrómobil-trend már nem pusztán nosztalgiafogyasztás, hanem tudatos ellenreakció a mai okostelefonos világra.

Az elmúlt néhány évben ugyanis látványosan nőtt az érdeklődés a digitális detox eszközök iránt. A HMD – a Nokia-márka jogait birtokló vállalat – gyakorlatilag külön üzletágat épített a retró készülékekre. Újra piacra dobták a legendás Nokia 3210-et, a 3310-et, több klasszikus kagylótelefont, valamint a 2660 Flip modellt is. Ezek már 4G-képesek, modern hálózatokon működnek, de tudatosan korlátozott funkcionalitással érkeznek: nincs TikTok, nincs végtelen görgetés, nincs állandó értesítéscunamit generáló alkalmazásrendszer.