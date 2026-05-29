Hivatalos, baj van a debreceni BMW-vel: súlyos hibára bukkantak, azonnal visszahívják az autókat - leállt az iX3-as átadása

A német közlekedési hatóság, a KBA szerint világszerte 145 darab BMW iX3 érintett a visszahívásban. Ezek az autók 2025 novembere és 2026 februárja között készültek. A probléma a fedélzeti töltőelektronikához kapcsolódik, vagyis ahhoz a rendszerhez, amely lehetővé teszi az autó ultragyors töltését. Hibás működés esetén töltés közben elektromos feszültség jelenhet meg a karosszérián. Ez azt jelenti, hogy aki ilyenkor hozzáér az autóhoz, áramütést kaphat.

Ármütés érhet a BMW iX3-as modelljétől / Fotó: Johannes Simon

A BMW és a német hatóság szerint ugyanakkor eddig nem történt sérülés vagy anyagi kár.

A BMW már leállította az autók átadását

A BMW a hibát saját rutinellenőrzései során fedezte fel. A német Bimmer Today szerint a gyártó azonnal reagált, és ideiglenesen leállította az érintett autók átadását is. Azok a járművek, amelyek már megérkeztek a kereskedésekbe, csak a javítás után kerülhetnek az ügyfelekhez. A megoldás a hibás töltőelektronika cseréje lesz, a tulajdonosok értesítése pedig már folyamatban van.

A probléma ugyan nagyon kis darabszámot érint, mégis érzékenyenek érinti a vállalatot, hiszen a BMW egyik legfontosabb új modelljéről van szó. Ez az első sorozatgyártású modell, amely a Neue Klasse platformra épül, vagyis arra az új generációs technológiára, amelyre a BMW a következő évek elektromos stratégiáját alapozza.

A modellt a debreceni gyárban készítik, ahol már két műszakban zajlik a gyártás. A csúcsváltozat, az iX3 50 xDrive 345 kilowatt teljesítményt és akár 805 kilométeres hatótávot kínál, míg az új hátsókerék-hajtású iX3 40 akár 635 kilométer megtételére lehet képes egy feltöltéssel – írja az electrive.com.

Pörög a gyártás a BMW-nél

Az autóipari óriás debreceni gyára az elmúlt hónapokban látványosan felpörgött. Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke egy budapesti sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy eddig már mintegy ötvenezer megrendelés érkezett az itt készülő iX3-as modellre. A kereslet olyan erősnek bizonyult, hogy a vállalat a tervezettnél korábban indította el a második műszakot a debreceni üzemben.