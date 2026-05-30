Az Európai Unió túlzott deficiteljárást indít Bulgáriával szemben, mindössze néhány hónappal az euróövezethez való csatlakozása után – jelentette be Rumen Radev miniszterelnök az Euractiv és a Mediafax beszámolója szerint, amiről az Econmedia.ro írt. A bolgár euró története egyelőre minden, csak nem sikertörténet.

Bolgár euró: egyelőre óriási blama, épphogy bevezették, máris felrúgták az egyik legfontosabb szabályt – "Hazudtak, hogy Bulgáriát betuszkolják az eurózónába" otó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bolgár euró: egyelőre óriási blama, épphogy bevezették, máris felrúgták az egyik legfontosabb szabályt – "Hazudtak, hogy Bulgáriát betuszkolják az eurózónába"

Radev azzal vádolta a volt jobbközép vezetőt, hogy manipulálta a költségvetési adatokat, hogy Bulgária 2026. január 1-jén beléphessen az euróövezetbe, miután jelentős politikai vita alakult ki a konvergenciakritériumok teljesítésével kapcsolatban.

Hazudtak, hogy Bulgáriát betuszkolják az eurózónába

– mondta Rumen Radev újságíróknak, miután visszatért Brüsszelből. A politikus májusban került hatalomra, azok után, hogy a baloldali populista pártja, a Progresszív Bulgária megnyerte az áprilisi választásokat, és 30 év után először elérte az egypárti többséget.

Az EU túlzott deficiteljárása előírja az európai költségvetési szabályokat túllépő országok számára, hogy egy meghatározott határidőn belül a GDP 3 százalékos küszöbérték alá csökkentsék költségvetési hiányukat. Ez az Európai Bizottság általi szigorúbb ellenőrzést is magában foglalja.

A Bizottság tavaszi előrejelzései szerint Bulgária 2026-ban a GDP 4,1 százalékát kitevő hiányt könyvelhet el. Ugyanakkor az ország az euróövezet legmagasabb inflációs rátájával is szembesül.

Ha ezek a becslések megerősítést nyernek, Bulgária lesz az első ország, amely csatlakozik az euróövezethez, és gyorsan a blokk fiskális korrekciós ága alá kerül. Ez lenne Szófia első túlzott hiány eljárása is azóta, hogy az előzőt 2012-ben lezárták.

Az Európai Bizottság a jövő héten megjelenő európai szemeszter-csomagjának közzététele előtt nem kívánt nyilatkozni a helyzetről. A GERB párthoz tartozó Temenuzhka Petkova volt pénzügyminiszter viszont elutasította Radev vádjait, és azt mondta, hogy Bulgária a védelmi kiadásokra vonatkozó európai rugalmassági záradéknak köszönhetően elérte a 3 százalékos hiánykorlátot 2025-ben.