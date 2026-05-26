Még éppen időben: brutális leépítés zajlik a Magyarországon is jelenlévő német autóipari óriásnál, most megcsinálta a szerencséjét – hatalmas megrendelést húzott be

Miközben a Bosch az elmúlt időszakban több üzletágában is leépítéseket jelentett be, a munka a háttérben nem állt meg, ennek eredményeként a vállalatnak sikerült összehoznia az egyik legjelentősebb elektromobilitási megállapodását. A világ legnagyobb autóipari beszállítója ugyanis nagy volumenben gyárt majd villanymotorokat a Mercedes-Benz számára, egészen a 2030-as évekig.

Az E-cars.hu értesülései szerint a megrendelés a következő generációs elektromos hajtásokra vonatkozik, és pont akkor isikerült tető alá hozni, amikor a vállalatnak a leginkább szüksége volt egy ekkora horgonyra a növekvő EV-piacon.

Azonban a megállapodás érdekessége nem a volumenben, hanem a szerepek elosztásában rejlik. A Mercedes ezúttal ugyanis nem komplett e-tengelyeket rendel a Boschtól – vagyis nem azokat a teljesen integrált hajtásrendszereket, amelyek egyben tartalmazzák a villanymotort, a teljesítményelektronikát és a váltót is –, hanem kizárólag magukat az elektromos motorokat szerzi be. Ezeket aztán a saját fejlesztésű hajtásrendszereivel kombinálja, vagyis a hajtás „agyát”, a vezérlést és az integrációt házon belül tartja.

Ez egy fontos stratégiai döntés, ugyanis a német prémium autógyártó ezzel megtartja magának a hozzáadott érték legnagyobb részét, és a beszállítóra a motorgyártás nagy volumenű, de kevésbé differenciáló feladatát bízza. Ez a megosztott logika egyébként nem új keletű a Mercedesnél, a gyártó már jelenleg is alkalmazza ezt.

A legjobbkor jött a szerződés a Bosch számára

A Bosch számára azonban még így is kulcsfontosságú szerződésről van szó. A vállalat az utóbbi időben több területen is létszámleépítéseket hajtott végre, ezért számára kiemelten fontos számára, hogy nagy volumenű megrendeléseket szerezzen, méghozzá kifejezetten a gyorsan növekvő elektromobilitási piacon, nem pedig a hanyatló belső égésű motorokhoz kötődő üzletágakban. Egy ilyen, a 2030-as évekig kitartó kötelezettségvállalás éppen azt a hosszú távú kiszámíthatóságot adja meg, amire egy átalakuló iparágban a legnagyobb szükség van.