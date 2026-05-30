Megint áll a bál két szomszédos uniós ország között: lezárták a határátkelőt, Brüsszel is felszólítást kapott
Szombaton legalább nyolc órára lezárták a forgalom elől a Brenner-hágót. Az autóknak nagy kerülőt kell tenniük a környéken – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
A helyi lakosoknak az ausztriai Brenner autópálya forgalma elleni tiltakozása miatt szombaton egész nap lezárták az Olaszországba vezető fő közlekedési összeköttetést. 11:00 és 19:30 között a személygépkocsik nem használhatták a rendszerint nagy forgalmú alpesi átkelőt, a teherautók számára a tilalom 9:00 órakor lépett hatályba.
Az ADAC (Német Autóklub) és a berlini német külügyminisztérium előzetesen figyelmeztetett, hogy vasárnapig forgalmi dugókra kell számítani az alternatív útvonalakon. Közlekedési káosz azonban nem következett be, szombat reggel nyugodt volt a helyzet a régió útjain.
Jelenleg nincsenek forgalmi dugók a német oldalon a Brenner autópálya lezárása miatt
– közölte az ADAC szóvivője ma reggel az AFP hírügynökséggel. Péntek este az A93-as úton a Kiefersfelden határátkelő felé akár 16 kilométeres torlódás is kialakult a forgalomban, ami akár egyórás késéseket is eredményezett. Az ADAC szombaton több forgalomfigyelőt is kiállít a helyszínre motorkerékpárokon, hogy tanácsokat adjanak és segítséget nyújtsanak, ha szükséges.
Az Osztrák Autó-, Motorkerékpár- és Túraklub (ÖAMTC) szombat reggel arról számolt be, hogy jelenleg „egyáltalán nincsenek jelentős forgalmi dugók”, és hogy „eddig nagyon csendes”. „Többre számítottunk” – tették hozzá. Úgy tűnik, sok sofőr megfogadta a tanácsot, hogy szombaton ne utazzanak át az Alpokon.
Jelzést küldenek Brüsszelnek
Az Olaszország felé vezető fő közlekedési összeköttetés lezárása több német tartományban egybeesik a pünkösdi ünnepekkel. A Brenner autópályát a helyi lakosokra nehezedő nagy forgalom miatti terhelés elleni tiltakozásként zárták le, amelyet Karl Mühlsteiger, a szomszédos tiroli Gries város polgármestere magánjellegűen regisztrált. A tüntetés várhatóan 13:00 órakor kezdődik és 16:30-ig tart.
Mühlsteiger az AFP-nek elmondta, hogy a tüntetés célja az volt, hogy „jelzést küldjenek Brüsszelnek, és a bécsi szövetségi kormánynak, miszerint a térségünkben folyamatosan növekvő forgalom nem folytatódhat tovább”.
A hatalmas forgalom és annak következményei „már nem kezelhetők, már nem elviselhetők a lakosság számára”.
Az osztrák VCÖ mobilitási szövetség szerint tavaly több mint 2,4 millió teherautó közlekedett a Brenner autópályán. Ezzel szemben a szomszédos Svájcban a tranzitútvonalakat mindössze mintegy 860 000 teherautó használta.
Mühlsteiger ezért a Brenner-hágón a teherautók díjának svájci szintre emelését szorgalmazza. Ennek eredményeként „a Brenner-hágón a nagy forgalom a felére csökkenne; ez szenzációs eredmény lenne számunkra” – nyilatkozta pénteken a Bajor Televíziónak.
Az APA osztrák hírügynökség szerint a tervezett tiltakozó gyűlést a tiroli állami hatóságok kétszer is megtagadták. A Tiroli Közigazgatási Bíróság azonban ezt követően helyt adott a vonatkozó határozat elleni fellebbezésnek, és a gyülekezési szabadság alapvető jogának megsértését állapította meg.