Megint áll a bál két szomszédos uniós ország között: lezárták a határátkelőt, Brüsszel is felszólítást kapott

Szombaton egy teljes napra lezárták az osztrák hatóságok az Olaszország és Ausztria közötti kulcsfontosságú autópálya-kapcsolatot. A Brenner-hágó évek óta viták középpontjában áll, most pedig Brüsszelt is felszólították, hogy tegyen valamit.
Járdi Roland
2026.05.30, 14:04
Frissítve: 2026.05.30, 15:18

Szombaton legalább nyolc órára lezárták a forgalom elől a Brenner-hágót. Az autóknak nagy kerülőt kell tenniük a környéken – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung

Brenner-hágó: megint áll a bál két szomszédos uniós ország között – lezárták a határátkelőt, Brüsszel is felszólítást kapott / Fotó: Robert Harding / AFP

A helyi lakosoknak az ausztriai Brenner autópálya forgalma elleni tiltakozása miatt szombaton egész nap lezárták az Olaszországba vezető fő közlekedési összeköttetést. 11:00 és 19:30 között a személygépkocsik nem használhatták a rendszerint nagy forgalmú alpesi átkelőt, a teherautók számára a tilalom 9:00 órakor lépett hatályba.

Az ADAC (Német Autóklub) és a berlini német külügyminisztérium előzetesen figyelmeztetett, hogy vasárnapig forgalmi dugókra kell számítani az alternatív útvonalakon. Közlekedési káosz azonban nem következett be, szombat reggel nyugodt volt a helyzet a régió útjain.

Jelenleg nincsenek forgalmi dugók a német oldalon a Brenner autópálya lezárása miatt 

– közölte az ADAC szóvivője ma reggel az AFP hírügynökséggel. Péntek este az A93-as úton a Kiefersfelden határátkelő felé akár 16 kilométeres torlódás is kialakult a forgalomban, ami akár egyórás késéseket is eredményezett. Az ADAC szombaton több forgalomfigyelőt is kiállít a helyszínre motorkerékpárokon, hogy tanácsokat adjanak és segítséget nyújtsanak, ha szükséges.

Az Osztrák Autó-, Motorkerékpár- és Túraklub (ÖAMTC) szombat reggel arról számolt be, hogy jelenleg „egyáltalán nincsenek jelentős forgalmi dugók”, és hogy „eddig nagyon csendes”. „Többre számítottunk” – tették hozzá. Úgy tűnik, sok sofőr megfogadta a tanácsot, hogy szombaton ne utazzanak át az Alpokon.

Jelzést küldenek Brüsszelnek

Az Olaszország felé vezető fő közlekedési összeköttetés lezárása több német tartományban egybeesik a pünkösdi ünnepekkel. A Brenner autópályát a helyi lakosokra nehezedő nagy forgalom miatti terhelés elleni tiltakozásként zárták le, amelyet Karl Mühlsteiger, a szomszédos tiroli Gries város polgármestere magánjellegűen regisztrált. A tüntetés várhatóan 13:00 órakor kezdődik és 16:30-ig tart.

Mühlsteiger az AFP-nek elmondta, hogy a tüntetés célja az volt, hogy „jelzést küldjenek Brüsszelnek, és a bécsi szövetségi kormánynak, miszerint a térségünkben folyamatosan növekvő forgalom nem folytatódhat tovább”. 

A hatalmas forgalom és annak következményei „már nem kezelhetők, már nem elviselhetők a lakosság számára”.

Az osztrák VCÖ mobilitási szövetség szerint tavaly több mint 2,4 millió teherautó közlekedett a Brenner autópályán. Ezzel szemben a szomszédos Svájcban a tranzitútvonalakat mindössze mintegy 860 000 teherautó használta.

Mühlsteiger ezért a Brenner-hágón a teherautók díjának svájci szintre emelését szorgalmazza. Ennek eredményeként „a Brenner-hágón a nagy forgalom a felére csökkenne; ez szenzációs eredmény lenne számunkra” – nyilatkozta pénteken a Bajor Televíziónak.

Az APA osztrák hírügynökség szerint a tervezett tiltakozó gyűlést a tiroli állami hatóságok kétszer is megtagadták. A Tiroli Közigazgatási Bíróság azonban ezt követően helyt adott a vonatkozó határozat elleni fellebbezésnek, és a gyülekezési szabadság alapvető jogának megsértését állapította meg.

 

 

 

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
