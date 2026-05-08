Deviza
EUR/HUF356 -0,18% USD/HUF303,12 -0,3% GBP/HUF411,86 -0,08% CHF/HUF389,11 -0,12% PLN/HUF84,16 -0,15% RON/HUF67,75 -0,02% CZK/HUF14,65 -0,17% EUR/HUF356 -0,18% USD/HUF303,12 -0,3% GBP/HUF411,86 -0,08% CHF/HUF389,11 -0,12% PLN/HUF84,16 -0,15% RON/HUF67,75 -0,02% CZK/HUF14,65 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 919,75 -1,64% MTELEKOM2 426 -5,11% MOL3 992 -4,01% OTP41 900 -1,29% RICHTER12 790 -1,25% OPUS319 -1,88% ANY7 540 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 690 -0,64% BUMIX9 132,13 -0,14% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 796,34 -0,79% BUX132 919,75 -1,64% MTELEKOM2 426 -5,11% MOL3 992 -4,01% OTP41 900 -1,29% RICHTER12 790 -1,25% OPUS319 -1,88% ANY7 540 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 690 -0,64% BUMIX9 132,13 -0,14% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 796,34 -0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapest
jegyár
Ferihegy
repülőjegy
légitársaság
Bajnokok Ligája
Wizz Air
repülés
Easyjet
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Brutális, ami Ferihegyen készül: lerohanják a legnagyobb légitársaságok, a Wizz Air vezeti őket – elárasztják a külföldiek Magyarországot

Budapest először rendez Bajnokok Ligája-döntőt, a történelmi sporteseményre pedig lecsaptak a légitársaságok. A május 30-i Arsenal–PSG-meccsre több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba, ezért a Wizz Air az EasyJet, a Turkish és a Qatar Airways is extra kapacitást jelentett be. A megnövekedett kereslet az árakat is felhajtotta. A Londonból Budapestre tartó járatok jegyei a BL-döntő előtti napokban többszörösükre drágultak.
Németh Anita
2026.05.08, 09:40
Frissítve: 2026.05.08, 09:53

Budapest történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája-döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A meccsen két nagyon népszerű csapat, a brit Arsenal és a francia PSG mérkőzik meg egymással. A május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba. Erre pedig lecsaptak a légitársaságok is. 

20250610_repter_016_VZ A Londonból Budapestre tartó járatok jegyei a BL-döntő előtti napokban többszörösükre drágultak.
 A Londonból Budapestre tartó járatok jegyei a BL-döntő előtti napokban többszörösükre drágultak / Fotó: Vémi Zoltán

Sokan jönnének Budapestre, a légitársaságok lecsaptak a lehetőségre, brutálisat emeltek a jegyárakon

A The Independent beszámolója szerint pluszjáratokat indítanak Budapestre, hogy a megnövekedett keresletet kielégítse. 

A Wizz Air május 29-én megduplázza a kapacitását Délkelet-Anglia és a magyar főváros között, és összesen nyolc járatot indít Lutonból és Gatwickről. A döntő napjára további négy járatot ütemeztek be.

Az EasyJet a futballszurkolók nagy keresletére reagálva irányonként több mint 750 további ülőhellyel bővítette kapacitását az Egyesült Királyság és Budapest között.

A brit szurkolóknak az idei BL-döntő azért is kiemelkedő, mert az Arsenal húsz év után először jutott el a sorozat mindent eldöntő meccsére.

Yvonne Moynihan, a Wizz Air UK ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Az, hogy az Arsenal bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, hatalmas pillanat a klub és a szurkolói számára – hosszú volt a várakozás. Pontosan tudjuk, hol szeretnének lenni a drukkerek: Budapesten. A kereslet rendkívül erős, ezért arra biztatjuk a szurkolókat, hogy foglaljanak korán, és biztosítsák helyüket arra, ami történelmi hétvégének ígérkezik.”

A Wizz Air meccs előtti, május 30-i járataira a legalacsonyabb viteldíj 370 font (152 600 forint), szemben az egy héttel későbbi, reggeli budapesti járat 92 fontos (37 900 forint) árával.

Ugyanezen a napon a legolcsóbb EasyJet-járat Lutonból Budapestre 366 fontba (150 900) kerül.

Az EasyJet közleményében azt írta, hogy más légitársaságokhoz hasonlóan árazása „keresletvezérelt”, vagyis a viteldíjak „alacsonyról indulnak, majd emelkednek, ahogy egyre kevesebb ülőhely marad elérhető”.

A Budflyer repülési szakblog információja szerint korábban a Turkish és Qatar Airways is széles törzsű kapacitást adott a budapesti vonalaihoz a mérkőzés idejére.

Új korszak Ferihegyen: bővülő járatok és rekordberuházások indítják a nyári szezont a reptéren

Az idei nyári menetrend egyik legfontosabb jellemzője a kapacitás növelése a már működő útvonalakon, valamint új célállomások bekapcsolása a budapesti hálózatba. A légitársaságok sűrítik járataikat, ami rugalmasabb utazási lehetőségeket kínál, különösen a turisztikai csúcsidőszakban. A visszatérő interkontinentális járatok és az ázsiai kapcsolatok erősítése pedig azt jelzi, hogy Budapest pozíciója stabilizálódik a hosszú távú légi közlekedési piacon is. A bővülés mögött markáns forgalmi növekedés áll. A reptér 2026 elején is erős adatokat közölt: januárban több mint 1,3 millió utast regisztráltak, miközben a légi áruszállítás volumene közel ötödével emelkedett éves alapon – számolt be a Világgazdaság.

A legkeresettebb úti célok között továbbra is a nagy európai és közel-keleti csomópontok szerepelnek, ugyanakkor a kínálat diverzifikálása egyértelmű stratégiai irány.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu