Deviza
EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0% EUR/HUF353,98 0% USD/HUF303,49 0% GBP/HUF408,33 0% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF83,63 0% RON/HUF67,38 0% CZK/HUF14,57 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BL-döntő
Budapest
Párizs

Óriási a készültség Párizsban a budapesti BL-döntő alatt: a rendőrség zavargásokra készül, már több ezer rendőr van az utcákon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szombat este zajlik a BL-döntő Budapesten, amivel párhuzamosan készü a rendőrség az esetleges zavargásokra. Tavaly több mint 500 embert tartóztattak le, miután a PSG legyőzte az Inter Milant.
Járdi Roland
2026.05.30, 18:49
Frissítve: 2026.05.30, 18:50

A fél világ a budapesti BL-döntőre figyel, amelyben az angol Arzenal FC csap össze a Paris Saint German francia klubbal, ugyanakkor Párizsban már a rendőrség készülődik. Okkal: a budapesti BL-döntő után várhatóan tavalyhoz hasonlóan ezúttal is zavargások leszek a francia fővárosban.

Budapesti BL-döntő
Óriási a készültség Párizsban a budapesti BL-döntő alatt: a rendőrség zavargásokra készül, már több ezer rendőr van az utcákon Fotó: X

A Le Figaro azt írja, hogy hatalmas tömeg alakult ki a PSG otthona, a Parc des Princes stadion előtt, ahol a Bajnokok Ligája döntőjét közvetítik. Érezhető a feszültség a stadion környékén, miután tűzijátékot lőttek ki a rendőrökre.

A francia lap emlékeztet rá, hogy tavaly 563 letartóztatás Franciaországban a PSG győzelmét követően,  ebből 491-et Párizsban, aminek eredményeként 307 embert vettek őrizetbe. További 79 embert tartóztattak le a következő éjszaka. 

A rendőrség szerint 17 600 ember gyűlt össze a Parc des Princes -ben délután 2 óra óta a Bajnokok Ligája döntőjének közvetítésére, és „ünnepi hangulat uralkodik” .

A rendőrségi prefektúra közlése szerint 16:30-kor a helyzet Párizs teljes agglomerációjában nyugodt, a prefektúra pedig közölte, hogy 913 ellenőrzést végeztek, amelyek eredményeként négy letartóztatást és nyolc szabálysértési bírságot szabtak ki.

„Több százezer embert” várnak Párizs utcáira szombaton  a PSG és a londoni Arsenal közötti Bajnokok Ligája  labdarúgó-döntőre Budapesten – közölte a rendőrségi prefektúra az AFP hírügynökséggel.

A prefektúra aprólékosan előkészítette a biztonsági intézkedéseket a Bajnokok Ligája döntőjére , valamint a fővárosban egyidejűleg zajló más eseményekre, köztük egy rögbimérkőzésre, a  Roland-Garros tenisztorna folytatására  és számos koncertre.

Viszatérve a tavalyi, a müncheni Bajnokok Ligája-döntőjére, amelyet a  párizsi klub nyert az Inter Milan ellen (5-0) , a rendvédelmi szerveket már hatalmas erőkkel vezényelték be, 5400 rendőrt és csendőrt mozgósítottak a párizsi agglomerációban.

A győzelem ennek ellenére erőszakhoz vezetett, különösen a Champs-Élysées sugárúton és a Parc des Princes környékén, ahol a mérkőzést közvetítették, ahogyan ezen a szombaton is.

Ezúttal 22 000 rendőrt és csendőrt mozgósítottak Franciaország-szerte, köztük 8000-et Párizsban és környékén.

Egy, a Le Figaro című lapnak nyilatkozó rendőrségi forrás szerint a rendőrök körülbelül tíz embert tartóztattak le Párizs utcáin a késő délutáni órákban.

 

  •  
  •  
  •  

 


 


 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  

 


 


 

 


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu