Örültek a magyarok, olcsóbb lett az alapélelmiszerük,de az öröm gyorsan elillanhat: nagy baj közeleg Európában

A magyar vásárlók az elmúlt hónapokban még kedvező hírekkel találkozhattak: a KSH adatai szerint éves alapon 11,4 százalékkal csökkent a burgonya ára, miközben Németország egyes régióiban akkora túltermelés alakult ki, hogy gazdák száztonnányi készleteket próbálnak ingyen szétosztani, mielőtt megromlanának. A háttérben azonban már most gyülekeznek a viharfelhők.

Elszálltak a burgonya határidős árai

Az Euronews beszámolója szerint a burgonyához kapcsolódó pénzügyi kontraktusok ára kevesebb mint egy hónap alatt 700 százalékkal emelkedett . Április végén még 2,11 euró körül mozgott a száz kilogrammra vetített ár, mostanra azonban 18,5 euróra ugrott. Ez első hallásra úgy tűnhet, mintha Európában hirtelen drasztikusan megdrágult volna a burgonya, a helyzet azonban jóval összetettebb.

A fizikai piacon jelenleg továbbra is túlkínálat van: Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban és Németországban az elmúlt évek jó árai miatt jelentősen növelték a vetésterületet, ráadásul az időjárás is kedvezett a termésnek.

Ennek következtében hatalmas készletek halmozódtak fel. Egyes gyengébb minőségű burgonyatételek már annyira elértéktelenedtek, hogy a gazdák gyakorlatilag fizetnek azért, hogy elszállítsák tőlük az árut. Németországban például egy alsó-szászországi termelő 700 tonna burgonyát kezdett ingyen osztogatni, mert a hosszú tárolás miatt már nem tudta értékesíteni a készletet a chipsipar számára.

Nem a burgonya drágult meg, hanem a félelem nőtt meg

A mostani árrobbanás elsősorban nem a jelenlegi készletekről, hanem a jövőtől való félelemről szól. A pénzügyi piacok ugyanis egyre inkább arra számítanak, hogy az iráni háború miatt komoly problémák alakulhatnak ki a mezőgazdaságban.

A Közel-Keleten zajló konfliktus következtében megugrott a földgáz ára, ami közvetlenül drágítja a műtrágyagyártást is.

Ez azért különösen veszélyes, mert a burgonya rendkívül tápanyagigényes növény, vagyis a termelők erősen függnek a műtrágyától. Az Európai Unióban a nitrogénműtrágyák jelentős része importgázból készül, miközben a Hormuzi-szoros körüli konfliktus miatt az ellátási láncok is akadoznak. Az ENSZ szerint a világ műtrágyakereskedelmének mintegy harmada normál esetben ezen az útvonalon halad át.

A háború hatására a földgáz ára már közel 60 százalékkal emelkedett, egyes műtrágyák ára pedig 50 százalékot ugrott néhány hónap alatt.

Németországban például a karbamid tonnánkénti ára 370 euróról 550 euró környékére emelkedett.