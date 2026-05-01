Teljes sokkban a németek: a Szegeden gyárat építő BYD kezébe kerülhet a legendás autóüzem – kínai elektromos járművekre állhat át Németország

Több kínai elektromosautó-gyártók, köztük az MG és az Xpeng is érdeklődnek a Volkswagen európai üzemeinek autógyártási célú hasznosítása iránt. A BYD pedig már tárgyalásokat folytat a a német autógyártóval, hogy átvegye a drezdai Transparent Factory (Átlátható Gyár) nevű üzemének egy részét – tudta meg a CarNewsChina.com bennfentestől.

A BYD, az MG és az Xpeng is a Volkswagen bezárt európai üzemeiben lát új lehetőséget

Miután Németország kedvezett Kínának, most a BYD-nak egy félig-meddig megfelelő gyárat is adhat

A forrás szerint a kínai autógyártó beruházna a telephelyen, és a gyár egy részét elektromos autók gyártására használhatná. A drezdai üzem másik részéből állítólag egy innovációs központot alakítanának ki Szászország tartománnyal és a Drezdai Műszaki Egyetemmel együttműködésben.

Egy német gyártóhely a BYD márkaismertségét is erősíthetné, mivel a „made in Germany” címkét is hozzáadhatná.

A cég már most is jelentős összegeket fordít európai imázsépítésére – mondta a forrás. A BYD 2026 márciusában 3 438 autót adott el Németországban, ami 327 százalékos növekedés éves összevetésben.

Ha megvalósul az üzlet, a BYD szimbolikus hídfőállást szerezne Németországban, a Volkswagen hazai piacán és Európa legnagyobb autóiparában.

A BYD korábban Spanyolországot tekintette második európai gyárának legesélyesebb helyszínének. Spanyolország vonzónak számított a viszonylag alacsony gyártási költségek, az ipari infrastruktúra, az olcsó áram és a tiszta energiára épülő hálózat miatt. Az első európai helyszín Magyarország, ezen kívül pedig Törökországban is épít gyárat. Törökországra nem vonatkoznak az EU kiegészítő kiegyenlítő vámjai a járműimportnál.

Németország az EU által a kínai gyártású elektromos autókra kivetett pótlólagos vámok ellen is szavazott, amit Kína kedvezően fogadott. Kína a jelek szerint nyomást gyakorol azokra az országokra, amelyek támogatták a vámokat, és előnyben részesíti azokat, amelyek ellenezték vagy tartózkodtak.

Más kínai autógyártó is érdeklődik a Volkswagen gyárai iránt

A névtelenséget kérő, az ügyet ismerő források szerint az Xpeng és a SAIC tulajdonában lévő MG szintén vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Volkswagen európai üzemeit használják. Döntés azonban még nem született.