Románia teljes sokkban: elviszik az országból a Dacia új autóinak gyártását, megbukott az óriásberuházás – az összes profitot kivitték külföldre

Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását. Indoklásuk szerint Romániában és külföldön is gyenge az autók iránti kereslet, értelmetlen lenne növelni a Dacia gyár termelési kapacitását.

„Ez a döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van. Következésképpen a beruházásokat azon projektek felé irányítjuk, amelyek hosszú távon támogatják a versenyképességet” – mondta el Aurelia Leoveanu, az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója.

A Maszol erdélyi magyar hírportál szerint a Mioveniben található autógyártó üzem jelenleg évente nagyjából 350 ezer gépkocsi összeszerelésére alkalmas. Azonban a termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309 432 jármű jelentette.

2025-ben a vállalat 297 381 személygépkocsit gyártott, 3,8 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az alvázak terén a termelés még nagyobb mértékben, 17,8 százalékkal esett vissza, 336 685 darabra. Tavaly a francia tulajdonban levő cég árbevétele 29,92 milliárd lej volt, a nettó nyeresége pedig 629 millió lej. A tulajdonos az egész profitot felveszi osztalék formájában és kiviszi az országból.

Idén a Renault két új Daciát is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják a tervek szerint:

a Dacia C-Neo modellt Törökországban fogják összeszerelni,

a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában.

Az első negyedévben 64 679 autót gyártottak Mioveniben, 14 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában.

Történelmi negatív rekordot ért el a Dacia, a romániai piacon omlottak össze az eladásai

2026-ban eddig Romániában Idén idehaza és a nemzetközi piacon is rosszul alakulnak a Dacia eladásai. Az első negyedévben a Dacia részesedése 18,2 százalék volt a román autópiacon – írja a Profit.ro az autógyártók és importőrök egyesületének (APIA) adatai alapján. Ez 11,3 százalékponttal marad el az egy évvel korábbi adattól, és történelmi mélypontot jelent.