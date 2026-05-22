Románia teljes sokkban: elviszik az országból a Dacia új autóinak gyártását, megbukott az óriásberuházás – az összes profitot kivitték külföldre
Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását. Indoklásuk szerint Romániában és külföldön is gyenge az autók iránti kereslet, értelmetlen lenne növelni a Dacia gyár termelési kapacitását.
„Ez a döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van. Következésképpen a beruházásokat azon projektek felé irányítjuk, amelyek hosszú távon támogatják a versenyképességet” – mondta el Aurelia Leoveanu, az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója.
A Maszol erdélyi magyar hírportál szerint a Mioveniben található autógyártó üzem jelenleg évente nagyjából 350 ezer gépkocsi összeszerelésére alkalmas. Azonban a termelés még sosem volt csúcsra járatva, a maximumot a 2024-es 309 432 jármű jelentette.
2025-ben a vállalat 297 381 személygépkocsit gyártott, 3,8 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az alvázak terén a termelés még nagyobb mértékben, 17,8 százalékkal esett vissza, 336 685 darabra. Tavaly a francia tulajdonban levő cég árbevétele 29,92 milliárd lej volt, a nettó nyeresége pedig 629 millió lej. A tulajdonos az egész profitot felveszi osztalék formájában és kiviszi az országból.
Idén a Renault két új Daciát is piacra dob, azonban egyiket sem Romániában gyártják a tervek szerint:
- a Dacia C-Neo modellt Törökországban fogják összeszerelni,
- a márka új elektromos modelljét pedig Szlovéniában.
Az első negyedévben 64 679 autót gyártottak Mioveniben, 14 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában.
Történelmi negatív rekordot ért el a Dacia, a romániai piacon omlottak össze az eladásai
2026-ban eddig Romániában Idén idehaza és a nemzetközi piacon is rosszul alakulnak a Dacia eladásai. Az első negyedévben a Dacia részesedése 18,2 százalék volt a román autópiacon – írja a Profit.ro az autógyártók és importőrök egyesületének (APIA) adatai alapján. Ez 11,3 százalékponttal marad el az egy évvel korábbi adattól, és történelmi mélypontot jelent.
Az utóbbi két évtizedben a román márka piaci részesedése általában 30 százalék körül alakult, nem volt példa, hogy 25 százalék alá csökkent volna.
2026 első negyedévében 4983 új Dacia személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, 49,7 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A legnagyobb arányú, 64 százalékos visszaesésre januárban került sor, amikor mindössze 1441 Daciát helyeztek forgalomba.
A Maszol szerint ilyen körülmények között érthető, hogy a Renault végleg elállt attól, hogy a romániai üzem termelési kapacitását évi 400 ezer járműre növeljék.