III. Károly király
Donald Trump

Trump hirtelen olyat tett, amire Károly király inni fog, és az amerikai kocsmákban is megemlegetik

Az elnök szerint olyat tett, ami másnak nem sikerült, anélkül hogy kérték volna. Donald Trump meglepőt húzott, a brit királyi pár hazautazott.
Pető Sándor
2026.05.01, 13:54
Frissítve: 2026.05.01, 14:13

Szinte még ki se tette a lábát a látogatóban lévő III. Károly brit király és neje, Donald Trump amerikai elnök olyan meglepő gesztust tett, amelyet vélhetően megemlegetnek az amerikai kocsmákban, és nem csak ott.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta a brit királyi párt, aztán meglepő búcsúajándékot adott
Donald Trump a Fehér Házban fogadta a brit királyi párt, aztán meglepő búcsúajándékot adott / Fotó: AFP

Trump a Truth Social közösség oldalon csütörtökön közzétett bejegyzésben ismertette a rendkívüli intézkedést – írta az MTI.

Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére, akik éppen most hagyták el a Fehér Házat, és hamarosan visszatérnek csodálatos hazájukba, eltörlöm a whiskyre vonatkozó azon vámokat és korlátozásokat, amelyek akadályozzák a skót–kentuckyi partnerséget a whisky és a bourbon területén

– jelentette be az elnök. 

Nem csak szimbolikus lépésről van szó, hiszen az amerikai vám komoly változást okozott a kedvelt ital piacain, és minden bizonnyal a bárpultokon is.

Donald Trump váratlan húzásának volt valódi tétje

A skót whiskey-szövetség februárban tett jelentést arról, hogy 15 százalékkal esett vissza a legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba irányuló export az amerikai elnök által tavaly áprilisban bevezetett 10 százalékos vám miatt.

A brit kormány megerősítette, hogy ez minden whiskyre vonatkozó vámra érvényes, beleértve az ír whiskyt is – jelentette a brit közszolgálati BBC.

Az iparági képviselők szerint a lepárlók

kicsit fellélegezhetnek egy, az ágazatra nehezedő jelentős nyomással teli időszakban. 

Trump úgy fogalmazott – folytatta a BBC –, hogy a királyi látogatás „rávett, hogy megtegyek valamit, amit másnak nem sikerült, szinte anélkül, hogy egyáltalán kérte volna”.

III. Károly brit király és a királyné négy napot töltöttek az Egyesült Államokban egy Trump által rendezett állami látogatáson, amely során Washington D. C.-be, New Yorkba és Virginiába utaztak, mielőtt csütörtökön távoztak.

A hírre reagálva a Buckingham-palota szóvivője közölte, hogy a király „őszinte háláját” fejezte ki Trumpnak, és

egy pohár whiskyt fog emelni az elnök figyelmességére.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
