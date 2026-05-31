Donald Trump humanoid robotjai már az ukrán fronton vannak
Megérkeztek Ukrajnába a humanoid Phantom MK-1 robotok, amelyeket ott tesztelnek valós harci körülmények között, hogy aztán a technológiát bevezessék az amerikai hadseregben is. A Donald Trump elnökhöz közel álló fejlesztő amerikai startup célja annak vizsgálata, hogy az ilyen robotok mennyire lehetnek hatékonyak felderítési és más katonai feladatok során.
A robotokat a San Franciscó-i székhelyű Foundation Future Industries fejlesztette ki és gyártja. A cég szorosan köthető Donald Trump elnökhöz: egyik fiát, Ericet nemrég nevezték ki a cég vezető stratégiai tanácsadójának – emlékeztetett a CNBC.
Míg a Szilícium-völgy többi cége olyan humanoid robotok fejlesztésére összpontosít, amelyek képesek összehajtogatni a mosott ruhát vagy tejes kávét tölteni, ez a startup teljesen új felhasználási területet lát az emberszerű robotok számára, a technológiát háborús környezetben, illetve más, potenciálisan veszélyes vagy akár életveszélyes munkakörökben kívánja alkalmazni.
A vállalat küldetésének középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a humanoid robotikát az emberiség legnagyobb kihívásaira kell fordítani,
nem pedig a házimunkára és a szolgáltató szerepekre – mondta a portálnak Sankaet Pathak, a cég vezérigazgatója.
„Meggyőződésem, hogy a technológia olyan szintre emelkedett, ahol képes lesz felváltani az emberek számára veszélyes munkákat, és ha ez megtörténik, az a legnagyobb nettó hasznot hozza létre a robotika minden alkalmazásából” – állítja.
A humanoid robotok a meglévő katonai felszerelést használják
A vállalat szerint a robotokat úgy tervezték, hogy ember által használt felszerelésekkel és eszközökkel is tudjanak működni, így nincs szükség teljesen új infrastruktúra kiépítésére.
A fejlesztők úgy vélik, hogy a jövőben az autonóm rendszerek csökkenthetik az emberi veszteségeket a harctéren.
Tesztterepnek pedig Ukrajna tökéletes, mivel ott már most is hajtanak végre olyan hadműveleteket, ahol emberi katonák helyett földi robotok és drónok foglalnak el állásokat és ejtenek foglyokat, a frontvonalon zajló kísérletek sikere alapján pedig ez lehet a hadviselés jövője.
Az ország az elmúlt években a katonai technológiák egyik legfontosabb tesztkörnyezetévé vált
– emlékeztetett az RBK Ukraina nevű portál: az állam által támogatott Brave1 klaszter számos védelmi startupot és robotikai fejlesztést segít, amelyek közvetlenül a fronton próbálhatják ki rendszereiket.
A humanoid harci robotok gyakorlati alkalmazhatósága ugyanakkor továbbra is vitatott. Szakértők szerint
- a mozgás,
- az energiaellátás,
- a sérülékenység
- és az elektronikai zavarás elleni védelem
továbbra is komoly kihívás az ilyen rendszerek számára.
Ambiciózus célok
A nehézségek nem riasztják el a Foundationt, ambiciózus célokat tűzött ki. Pathak azt tervezi, hogy a termelést évi több ezer robotra futtatja fel, és Ukrajna után 18 hónapon belül megkezdik a harctéri tesztelést az amerikai hadseregben is.
A tervek és a cég egyre erősödő washingtoni kapcsolatai újabb példát mutatnak arra, hogyan kezdi átalakítani a mesterséges intelligencia és a robotika a modern hadviselést, és kerül a nemzetbiztonság középpontjába.
A Foundation az év elején küldött két Phantom MK-1 egységet Ukrajnába egy kísérleti bemutatóra, ami a vállalat szerint az első ismert humanoidrobot-bevetés volt harctéren.
Ukrajna a tökéletes tesztterep
Ukrajna természetes terep a debütálásra, mivel az Oroszországgal folytatott konfliktus miatt a robotika és a mesterséges intelligencia harci kísérleti helyszínévé vált.
Az ötödik évében járó háborúban földi robotokat alkalmaztak ellátmányok szállítására a frontvonalra, valamint autonóm és mesterséges intelligenciával kiegészített drónokat precíziós csapásokra és felderítésre.
Pathak szerint az ukrajnai tesztelés már bizonyította a robot képességeit a légierő által ledobott ellátmány begyűjtésére és földi szállítására, ami gyakran veszélynek teszi ki a katonákat.
Már készül a továbbfejlesztett változat
Az MK-1-esek azonban messze nem szuper katonák, mivel mindössze körülbelül 20 kilogramm hasznos terhet képesek hordozni, nem vízállók és az akkumulátor-üzemidejük nem elégséges a hosszú bevetésre.
A Foundation azonban még idén új és továbbfejlesztett robotokat akar küldeni Ukrajnába,
és ezek a Phantom 2-esek már Pathak szerint „emberfeletti képességekkel” rendelkezik majd, a hasznos teherbírásuk a 1-esének a duplája.
Az ukrán védelmi minisztérium nem kívánt nyilatkozni az ügyben, és az amerikai védelmi minisztérium nem reagált a portál megkeresésére.
Szoros a kapcsolat Donald Trump elnökkel
A cég arra számít, hogy az ukrajnai tesztek megalapozzák az együttműködést az amerikai hadsereggel. A startup már kapott 24 millió dollár értékű kormányzati kutatási szerződést a hadsereg, a haditengerészet és a légierő ellenőrzési, logisztikai és fegyverkezelési megvalósíthatósági tesztelésére.
Pathak célja, hogy a Foundation a következő 12–18 hónapon belül bevezesse technológiáját az amerikai hadseregben, és szükség esetén a frontokon is – ebben segít Eric Trump kinevezése stratégiai főtanácsadónak, amelyet Elizabeth Warren demokrata szenátor „nyilvánvaló korrupciónak” minősített.
A Foundation szóvivője szerint azonban Eric Trump már korábban is befektető volt a cégben, és a két félnek közös elképzelése volt a gyártás felfuttatásáról az Egyesült Államokban.